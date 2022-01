Háromszor bukfencezett a litván autós a Dakar-rali legkeményebb szakaszán

A Toyotával versenyző al-Attijah ezzel a sikerrel az összetettben is növelte előnyét a kilencszeres ralivilágbajnok, francia Sébastien Loebbel szemben.

így az Overdrive Toyota csapat versenyzője végül csak ötödik lett a szakaszon. Az összetettben viszont feljött a harmadik helyre.

Az autósok között a Bahrain Xtreme csapat versenyzője, Sébastien Loeb végzett másodikként, míg a kétszeres ralivilágbajnok, a Dakart pedig korábban háromszor is megnyerő spanyol Carlos Sainz harmadikként. A viadal honlapja szerint al-Attijah pályafutása 44. szakaszgyőzelmét aratta a 44. Dakar-rali 4. szakaszán.

Egy hajmeresztő, de szerencsésen végződő borulás is történt a negyedik szakaszon, amikor

🚗Big crash here on stage 4 as Benediktas Vanagas rolls his vehicle!

Both pilots are doing well!#Dakar2022 pic.twitter.com/0krqd1jKLg

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2022