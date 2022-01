Átadják a magyar sport Oscar-díjait – élő közvetítés január 6-án az M4 Sporton

Egy év kihagyás után, idén ismét nézők előtt rendezik meg a Nemzeti Színházban az M4 Sport - Az Év Sportolója 2021 Gálát. Az eseményt a közmédia sportcsatornája élőben közvetíti a helyszínről, január 6-án este. Immár 64. alkalommal ismerik el az év kiemelkedő eredményeit elérő sportolókat, és a nézők elé tárják a 2021-es év sportpillanatát is. A nagyszabású, fantasztikus színpadi produkciókkal színesített est házigazdája Tihany Viktor, az M4 Sport riportere lesz.

Az M4 Sport megalakulása óta névadója Az Év Sportolója Gálának, amelyet immár hetedik alkalommal közvetít. A közmédia sportcsatornája idén is nagyon várja az eseményt, hiszen ez a magyar sport Oscarja. Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója a rendezvény mellett sportolóink teljesítményére is rendkívül büszke.

„Elképesztő milyen sikereket értek el a magyar sportolók a most zárult esztendőben is, és büszkék vagyunk rá, hogy egyebek mellett a tokiói olimpiát és paralimpiát, valamint a részben magyarországi rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságot is mind élőben tudtuk közvetíteni”.

A gálán 11 díjat adnak át sportújságírók, szakmai testületek döntése alapján, egyről azonban részben a szurkolók dönthettek. Ehhez a tavaly életre hívott „Az Év sportpillanata” elismeréshez az M4 Sport különösen kötődik. A kategória tíz jelöltjére az M4 Sport hivatalos honlapján lehetett szavazni december 28-ig.

Fiola Attila gólja a labdarúgó Európa-bajnokságon Franciaország ellen, Szilágyi Áron döntő tusa a tokiói olimpiai döntőjében, és Valter Attila rózsaszín trikót érő szereplése a Giro d’Italián lett a három legjobb pillanat a szurkolók szavazatai alapján. A döntősök közötti sorrendet viszont már egy szakértői zsűri szavazza meg.

A január 6-ai másfél órás gálaműsort látványos show színesíti. Az est házigazdája Tihany Viktor, az M4 Sport riportere lesz. A díjátadót egyéves szünet után újra nézők előtt rendezik meg, a vörös szőnyegen az M4 Sport riportere, Ujvári Máté kérdezi majd az érkező sportolókat, sztárvendégeket és természetesen a győztesek is először az M4 Sport kamerái előtt szólalnak meg.

M4 Sport – Az Év Sportolója 2021 Gála január 6-án ó 19:45-től élőben az M4 Sporton.