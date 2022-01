Kitört az Audi hátsó kereke, elvérzett a Dakar-rali címvédője

Lemondhat 15. Dakar-győzelméről Stéphane Peterhansel, miután a francia kiválság és navigátora, Edouard Boulanger balesetet szenvedett a Dakar-rali vasárnapi második szakaszának 153. kilométerénél. Az idén az Audi RS Q e-tron csapat egyik elektromos hajtású autójával induló francia kettős egy mélyedésbe hajtott a tevefűvel benőtt talajon, aminek következtében kitört az autó egyik hátsó kereke.

🚗 Winner of the #Dakar2021, @s_peterhansel is stopped!

He and his co-driver are not injured but are waiting for assistance as the car is damaged.

They were in 2nd position at the time of the accident.#Dakar2022 pic.twitter.com/wGhAR6qp83

