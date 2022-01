Kézilabda-Eb, téli olimpia és focivébé: idén is sporteseménydús évre számíthatunk

Magyar sportsikerekben nem volt hiány 2021-ben, a szurkolók pedig idén is eseménydús évre számíthatnak. Többek között januárban a részben hazai rendezésű kézilabda Európa-bajnokság, februárban a pekingi téli olimpia, de 2022 végén labdarúgó-világbajnokság is szerepel az M4 Sport kínálatában.

Eseménydús év lesz 2022 is

Számtalan emlékezetes pillanatot szereztek a magyar sportolók a 2021-es évben a szurkolóknak, elég csak a labdarúgó-válogatott Eb-mérkőzéseire, vagy az olimpián megszerzett 20 éremre, közte a hat aranyra gondolni.

2022-ben rögtön az első hónapban is hasonlóan szép élményekben reménykedhetnek a magyar drukkerek.

A férfi kézilabda Európa-bajnokságot ugyanis – idén először – részben Magyarországon rendezik meg január 13-a és 30-a között, a magyar válogatott részvételével.

Az év egyik legrangosabb eseménye, a téli olimpia februárban 4-én kezdődik, Pekingben pedig főleg rövidpályás gyorskorscsolyában van esély a magyar éremszerzésre, sőt akár a győzelemre is. Liu Shaolin Sándorék számára sűrű lesz a menetrend, ugyanis az ötkarikás játékok után márciusban már világbajnokságon szerepelnek majd.

Márciusban indul a tavaly rendkívül izgalmas végjátékot hozó Forma–1 következő idénye, március 28. és április 3. között pedig Magyarország rendezi a birkózó Európa-bajnokságot.

2021 egyik legnagyobb hazai sportszenzációját Valter Attila szolgáltatta, aki a Giro d’Italián első magyarként három napig viselhette az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót.

Az olasz kerékpáros körverseny első három napjának ráadásul idén Magyarország ad otthont májusban, minden bizonnyal Valter Attilával a mezőnyben.

Ugyanebben a hónapban a férfi jégkorong válogottra divízió 1/A-csoportos VB, az úszókra és vízilabdázókra pedig a vizes világbajnokság vár. A nemzetközi klubfutball is májusban ér a csúcsra: 18-án Budapesten az Európa Liga, 10 nappal később Portoban pedig a Bajnokok Ligája döntőre kerül sor.

A Marco Rossi vezette labdarúgó válogatott az első 2022-es tétmérkőzéseit júniusban játssza majd. Schafer Andrásék tíz napon belül Angliával kétszer, Olaszországgal és Németországgal pedig egyszer-egyszer csapnak össze.

Ezt követően júliusban több olimpiai sportágban,

így vívásban, atlétikában, öttusában, cselgáncsban valamint kajak-kenuban is rendeznek világbajnokságot.

Augusztusban EB-n ugranak medencébe az úszók és a vízilabdázók is.

A férfi kosárlabda Eb-t a magyar válogatott részvételével, valamint a birkózó vb-t is szeptemberben rendezik, és ebben a hónapban fejezi be a Nemzetek Ligája csoportkörét a magyar labdarúgó-válogatott is. Az év lezárásaként pedig Katarban rendhagyó módon november 21. és december 18. között kerül sor a futball-világbajnokságra.

A közmédia 2022-ben is bőséges kínálattal jelentkezik majd. Az M4 Sport élőben közvetíti többek között a részben hazai rendezésű kézilabda EB és a téli olimpia küzdelmeit, a labdarúgó OTP Bank Liga, a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mérkőzéseit vagy a Forma-1-es és a futball-világbajnokságot.

A címlapfotó illusztráció.