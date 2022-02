Kitört a káosz a NASCAR első futamán, többen a falnak csapódtak – VIDEÓ

Több látványos balesettel ketdődött a NASCAR-sorozat hagyomnányos nyitóversenye a floridai Daytona International Speedway-n.

A 200 körösre (500 mérföld, 804 kilométer) tervezett, ám a balesetek miatt két körrel meghosszabbított verseny utolsó fordulójában az újonc Austin Cindric vezette a versenyt, mögötte Brad Keselowski nyomult, majd a szintén Penske-Ford Mustanggal versenyző Ryan Blaney és a Toyota Camryt kormányzó Bubba Wallace szorongatta a vezető 23 éves amerikait.

Retweet to congratulate Austin Cindric on his #DAYTONA500 win! pic.twitter.com/1MsVdRRMIJ

A befutó előtti utolsó métereken Cindric és Blaney kocsija nagy sebességnél összeért, az újonc blokkolta a tapasztaltabb amerikai támadását, aki elveszítette uralmát a versenyautója fölött és kis híján megforgott. Hasonlóan járt Michael McDowell (Front Row Ford Mustang) és a veterán David Ragan (Rick Ware Ford Mustang), akik csak erőteljes vészfélkezéssel tudták elkerülni azt, hogy autójuk látványosan összetörjön.

Cindric így célfotóval, 0,091 másodperccel győzött Wallace előtt, aki 2018 után másodszor lett második a Daytona 500-on.

Egy másik sprintkupás újonc, Chase Briscoe végzett a harmadik helyen a Stewart/Haas csapat Ford Mustangjával, Blaney pedig negyedik lett, miután a falnak csapódott. Brad Keselowski – aki korábban 67 kört töltött az élen – csak kilencedik lett a befutónál kialakult káosz miatt.

Congratulation, @AustinCindric and @Team_Penske! #HotPass takes you behind the scenes during their #DAYTONA500 victory: pic.twitter.com/QJg6c0KfZb

