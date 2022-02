Mutatjuk, minden idők legeredményesebb téli olimpiájának felejthetetlen pillanatait

Magyar idő szerint vasárnap 13 órakor kezdődik a pekingi téli olimpia záróünnepsége, ezzel véget érnek az ötkarikás játékok. Magyar szempontból ez volt minden idők legeredményesebb téli olimpiája, ahol megszületett az első egyéni aranyérmesünk, Liu Shaoang személyében. Ezen kívül is voltak felejthetetlen magyar pillanatok a kínai fővárosban, a hirado.hu ezeket gyűjtötte össze.

Magyarország 14 kvótát szerzett a XXIV. téli olimpiára, összesen öt sportágban – alpesi síben, hódeszkában, rövidpályás gyorskorcsolyában, műkorcsolyában és sífutásban – szurkolhattunk a magyar versenyzőknek a kínai fővárosban. Legutóbb, 2018-ban Pjongcsangban hat sportágban összesen 19 magyar indult.

Míg négy évvel ezelőtt az éremtáblázaton a magyar csapat a 21. helyen végzett, az idei parádés teljesítménynek köszönhetően a vasárnapi zárónap előtt, (1 arany, és 2 bronzéremmel), a 19. helyen állt,

ebben pedig a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak elévülhetetlen érdemeik vannak.

Február 5-én a rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltója 2000 méteren megszerezte Magyarország első pekingi érmét és a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás második téli olimpiai érmét. A Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry összeállítású csapat a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Bronzérmes a magyar rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó

A második dobogós helyre sem kellett sokat várni, előtte azonban kudarcos esemény történt: február 7-én a férfiak 1000 méteres versenyszámában hiába ért célba elsőként Liu Shaolin Sándor, vitatott döntéssel kizárták, így akkor sajnos még nem született meg az első egyéni számban elért magyar aranyérem a téli ötkarikás játékokon.

Liu Shaoang viszont a harmadik helyen ért célba, újabb bronzéremhez juttatva a magyar válogatottat. A fiatalabb Liu testvér eredményével a pekingi

az első téli olimpia, amelyen a magyarok több érmet nyertek, illetve ebben a sportágban ez volt az első magyar egyéni dobogós helyezés.

Liu Shaolin Sándor majdnem beugrott a pályára, amikor a testvére olimpiai bajnok lett.

Liu Shaolin Sándor hiába ért elsőként célba, kizárták, Shaoang bronzérmet szerzett 1000 méteren

Négy nappal később az 5000 méter elődöntőjében a címvédő férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó a negyedik helyen végzett, így a B döntőben folytathatta tovább, amelyet megnyert, és összesítésben a hatodik helyet csípte el.

Február 13-án aztán egy újabb történelmi sikert láthattak a nézők, Liu Shaoang megkoronázta saját és a magyar küldöttség eddigi teljesítményét.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres számában elsőként ért célba, ezzel megszerezte

Magyarország első aranyérmét egyéni versenyszámban a téli olimpiák történetében.

Liu Shaoang olimpiai bajnok 500 méteren

Ádónak Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke ünnepélyes keretek között adta át az aranyérmét.

A Himnusz alatt a győztes is elérzékenyült, édesanyja, Kelemenné Szabó Szabina viszont végig sírt fia éremátadóján. „A szívem szakadtából sírtam a Himnusz alatt, és idekészítettem egy nagy adag papír zsebkendőt, de még mindig szipogok. Biztos vagyok benne, hogy Ádóból is ki fog jönni a boldogság” – mondta az éremátadó után a Liu testvérek édesanyja.

Éremátadó ceremónia

Jászapáti Petra és Kónya Zsófia is összességében nagyon pozitívan élte meg a pekingi két hetet. A két versenyző kimagaslóan teljesített, melynek eredménye a vegyes váltóban megnyert bronzérem. Jászapáti Petra emellett egyéniben 1000 méteres távon a nyolcadik helyen végzett.

Egy 17 éves snowboardos lány, aki történelmet írt

A kanadai születésű, de magyar származású, 17 éves lány nagypapája emlékére döntött úgy, hogy a magyar színeket választja. Ezzel az olimpiák történetében először sikerült magyar hódeszkásnak kvótát szereznie.

Kozuback Kamilla eredetileg félcsőben szerzett kvótát – ebben a számban 19. lett –, de előtte slopestyle-ban – amelyben a 28. helyen végzett – is szerepelhetett, mert egy japán versenyző sérülése miatt bekerült a mezőnybe. Később kiderült, hogy két versenyző kiesése miatt a big air szám selejtezőjében is indulhat. A 17. helyet sikerült kiharcolnia, amellyel nagy bravúrt hajtott végre. Kozuback Kamilla és a cseh Sarka Pancochova az első nők, akik a hódeszka mindhárom szabadstílusú szakágában – slopestyle, félcső, big air – indultak az olimpián.

Kozuback Kamilla remek teljesítménnyel mutatkozott be az olimpián

Kozuback Kamillát és családját Knoch Viktor olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó is jól ismeri: „Kamilla édesanyja, Botyánszki Brigitta egyébként a kilencvenes években maga is válogatott rövidpályás gyorskorcsolyázó volt. Édesapjával, Jeremy Kozubackkel Calgaryban a magyar gyorskorcsolyacsapat edzőtáborában ismerkedtem meg. Sokszor versenyeztünk és készültünk Kanadában, így a családdal rendszeresen találkoztunk. Történt egyszer, hogy masszőr nélkül maradtunk, Jeremy pedig éppen »kéznél volt«, beugrott, vele csináltuk végig a 2017-18-as szezont, ott volt a világkupákon és utána az olimpián is. Kamillát gyakorlatilag pici lánykora óta ismerem; noha túlzás lenne azt mondani, hogy szorosan követtem a pályafutását, azért nagy lépésekben ismerem” – nyilatkozta Knoch Viktor a magyarock.hu-nak.

Alpesi síben is bátran átlépték árnyékukat a versenyzők

A 19 éves Tóth Zita a jövő reménységeként érkezett első ötkarikás játékára, fiatal életkorából adódóan kiemelkedő felnőtt nemzetközi eredmény nélkül. A téli olimpián műlesiklásban és óriás-műlesiklásban indult, előbbiben nem sikerült lejönnie a pályán, így kiesett, utóbbiban viszont végül a 40. helyen zárt. Tóth gyerekkori álmát élte meg, és csak még jobban megszerette a sportágát a kínai fővárosban elért eredményének köszönhetően.

Tóth Zita 2. futama a téli olimpián műlesiklásban

A 26 éves Kékesi Mártonnak a négy évvel ezelőtti pjongcsangi legjobb eredménye a műlesiklásban elért 30. hely volt, óriás-műlesiklásban a 42. helyen végzett. A versenyző idén előbbiben a 33. helyen ért célba, utóbbiban pedig a 34. helyen végzett, majd úgy értékelt, hogy ha a körülményekhez képest nem is tudta a legjobbat nyújtani, a szituációkból sikerült kihoznia a legtöbbet.

Kékesi Márton célba ért az első futamban

Sífutóink is mindent megtettek, felzárkóztak egy erős mezőnyhöz

Sífutásban is szurkolhattunk magyar versenyzőkért, a női mezőnyben Pónya Sáráért, a férfiaknál pedig a már négy évvel ezelőtt is kvótát szerző Kónya Ádámért. Pónya 10 kilométeres távon állt rajthoz, amelyen egy vetélytársát megelőzve végül 97. helyen ért célba. Az eredmény ahhoz képest, hogy szeptemberben térdműtéten esett át, majd felépülve kiharcolta az olimpiai kvótát, és az elutazás előtt koronavírusos lett,és tíz napot nem tudott havon edzeni, mindenképpen jó.

Kónya Ádám a második olimpiáján vett részt. Három versenyszámban is indult, sprintben a 72. helyet sikerült megszereznie, 15 kilométeren a 80. helyen végzett, a 30 kilométerre lerövidített 50 kilométeres távon pedig az 55. helyen. Kónya viszi majd a magyar zászlót az ötkarikás játékok záróünnepségén.

A pekingi téli olimpia záróünnepségét az M4 Sport 13.00 órától élőben közvetíti.