A Liu testvérek édesanyja hol örömében, hol bánatában zokogott – a téli olimpia felejthetetlen pillanatai

A menyet is a poklot is megjárták a vasárnap véget ért pekingi téli olimpia hősei, köztük a magyar sportolók, akik minden idők legjobb eredményét érték el a kínai fővárosban. Utóbbiak közül is kiemelkednek a Liu testvérek, akik mindhárom magyar érem (1 arany, 2 bronz) megszerzésében oroszlánrészt vállaltak. Emlékezetes Sanyi kizárása, majd Ádó egyéni győzelme. Édesanyjuk korábban elmondta: hol örömében, hol bánatában sírt. Megmutatjuk a téli olimpia felejthetetlen pillanatait.

Téli olimpia összefoglaló