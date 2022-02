Újra ezüstben az Ezüstnyilak! – mutatjuk Lewis Hamilton új F1-es Mercedesét

Utolsó előtti csapatként a Forma–1-es konstruktőr-világbajnoki címvédő Mercedes is bemutatta 2022-es autóját, amely az F1 W13 E Performance nevet kapta. Lewis Hamilton a tavalyi idényzáró futamon átélt csalódása után újult erővel veti bele magát 15. F1-es szezonjába. Új csapattársában, George Russellben azonban minden megvan ahhoz, hogy alaposan megnehezítse a hétszeres világbajnok életét a Mercedesnél.

A Mercedes visszakanyarodik a hagyományokhoz az új W-13-assal (Forrás: Twitter)

A száguldó cirkusz három topcsapata közül utolsóként pénteken, az angliai Brackley-ben tartotta 2022-es versenyautójának online bemutatóját a Forma–1-es Mercedes istálló.

A hivatalosan a Mercedes–AMG F1 W13 E Performance típusnevet viselő versenyautó (röviden: Mercedes W13) leginkább szembeötlő sajátossága, hogy részben újra ezüstszínben pompázik, először a 2020 márciusi téli tesztelések óta. Csakhogy a versenyidény a rajtját a Covid–19 világjárvány késleltette, és mire július elején megtartották az első F1-es nagydíjat az ausztriai Spielbergben, az addig Ezüstnyílként ismert Mercedeseket feketére festették, főként Lewis Hamilton nyomására, aki a nyár elején az USA-ban kirobbant Black Lives Matter (BLM)-mozgalom egyik szószólójának állt.

További újdonság a Mercedesnél, hogy az elmúlt három idényt a Williamsnél töltött George Russell érkezett Valtteri Bottas helyére, a finn ugyanis öt év után csapatot váltott és az Alfa Romeóhoz szerződött.

A 24 éves angolt a szakemberek és a szurkolók egyöntetűen az F1 egyik legnagyobb tehetségének tartják, aki nemcsak gyorsaságra, de versenyzői intelligenciában is méltó kihívója lehet a 37 éves Hamiltonnak.

Russell teljesen újoncnak mégsem érzi magát a csapatnál: „Már hat-hét éve megismertem az itteni arcokat, sokukat ismertem már. Juniorversenyzőként láttam Lewist dolgozni a csapattal. Nagyon izgalmas szezon áll előttünk, sok kihívással, sok tanulnivalóval. Versenyzőként is megfelelő visszajelzéseket kell adnunk a csapatnak, hogy előrébb vigyük az autó fejlesztését, mert drasztikus változások történtek” – mondta az ifjú brit.

Lewis Hamiltonnak az abu-dzabi veresége óta a bemutató volt az első nyilvános fellépése, melyen meg is szólalt. Leszögezte, hogy sosem gondolkodott a visszavonuláson, továbbra is szereti, amit csinál, egyszerűen nehéz időszak volt számára a szezonfinálé utáni. Most viszont már az új kihívásra összpontosít: a szabályváltozásokra és a Russell által jelentett új helyzetre.

„Szürreális belegondolni, hogy ez a tizedik évem a csapattal. George üléspróbáján eszembe jutott, milyen volt az én első üléspróbám. Ami a szezont illeti, a cél a csapatnál mindenki számára a bajnoki győzelem. Most, hogy megvolt a nyolcadik, jöhet a következő”

– jelentette ki a hétszeres világbajnok, a Mercedes csapatbajnoki címeire utalva.

Toto Wolff csapatfőnök a bemutató alkalmából elmondta: „Alig várjuk, hogy versenyezzünk. A nyolc bajnoki cím kissé szürreálisnak hat. Persze az egyéni bajnokság elvesztése és az abu-dzabi események árnyékot vetettek rá, de akárhogy is, a célunk a bajnoki cím lesz – jelentette ki.

The return of the Silver Arrows. 🤍 Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. 🤩 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

Címlapfotón: a Mercedes 2022-es Forma-1-es versenyautója, a W13 F1 a bemutató napján, 2022. február 18-án (forrás: Twitter/Mercedes AMG F1 Team)