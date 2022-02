Megható üzenetet kapott az olimpiáról kizárt magyar versenyző

A karanténba került Magyar Márknak üzent a cseh duó a műkorcsolyapárosok rövidprogramjában

A cseh duó az eredményére várva üzent és kívánt jobbulást. Mobiltelefonjukat a kamera felé tartották, amelyen egy fotó volt látható a magyar párosról.

Magyar Márknak csütörtökön, Pekingbe érkezése után lett pozitív a koronavírustesztje, így számára véget ért az olimpiai mielőtt még elkezdődhetett volna.

A 31 éves sportoló rendkívül csalódott volt, amikor megtudta a tesztjének eredményét. Úgy nyilatkozott, hogy egy élet munkája veszett kárba.

„Minden tesztem negatív volt elutazás előtt, amúgy fel sem engedtek volna a gépre. Amikor megérkeztünk a pekingi repülőtérre csütörtök délután, vettek tőlem mintát. Ezután beszállítottak minket az olimpiai faluba, és ott kellett várnom a szobámban. Néhány óra múlva szóltak, hogy a reptéri tesztem érvénytelen, és most azonnal vesznek tőlem még egy mintát. Ennek eredményére is kellett várni, de később közölték, hogy ez pozitív, így most átszállítanak egy izolációs hotelbe” – tette hozzá.

A magyar páros a januári, tallinni Európa-bajnokságon hatodik, a tavalyi világbajnokságon 14. helyezést ért el.