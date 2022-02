Keleti Ágnes ritkán látott fia elárulta, miben hasonlít leginkább édesanyjára

A januárban 101. életévét betöltő Keleti Ágnes, a világ legidősebb olimpiai bajnoka a sport mellett a családra koncentrált a legtöbbet. Bíró-Keleti Rafael, az ötszörös olimpiai aranyérmes tornászlegenda ritkán látott fia az M5 Magyar nők című műsorában korábban elmondta, hogy édesanyját örök optimizmusa, életszeretete és küzdeni akarása segítette át élete legnehezebb pillanatain. Ezt a pozitív világnézetet pedig minden hozzátartozójának átadta.

„Hagyott nekünk teret, hogy azt csinálhassuk, amit szeretünk. Persze emellett nem szabadott megfeledkezni a napi teendőkről sem, a feladatokat el kellett végezni, jól kellett tanulni, de mindez nem volt elvárás. Mondjuk úgy, hogy eléggé laza szülő volt” – mondta Bíró-Keleti Rafael, Keleti Ágnes kisebbik fia.

A divattervezőként dolgozó Rafael azt is elárulta, hogy édesanyja legendássá vált optimizmusát a testvérével együtt ő is örökölte: „A genetika biztosan átadta, ez egyértelműen tőle származik. A pozitív hozzáállás rendszeresen be volt építve a nevelésbe is” – folytatta, majd hozzátette: édesanyjuk sosem kötelezte őket a sportra, de a mozgás iránti szeretetét átadta nekik, így mindkettőjük aktív életet él.

„Sosem frusztrált minket azzal, hogy aranyérmeket szerezzünk, magát a sport iránti szeretetét viszont rögzítette bennünk. Én mai napig edzek és úszok is, nemsokára 58 éves leszek, szerintem nem igazán látszik” – nevetett Bíró-Keleti Rafael.

A határtalan optimizmus és a sportszeretet mellett Keleti Ágnes a magyarságtudatot is erősítette gyermekeiben, még az Izraelben eltöltött évek alatt is.

„Otthon a szülők magyarul beszéltek egymás között, sőt a nagyszülők édesapám oldaláról csak magyarul tudtak, emellett az egész baráti körük magyar volt. Az otthoni ételek is javarészt a magyar konyha fogásai voltak, tehát ha akartam, ha nem, a magyarság végig ott volt a háttérben. Ennek köszönhetően a család összes barátjának gyerekei között a testvérem és én beszélünk komolyan magyarul. A magyar nyelv mindig is tetszett, amikor pedig már lehetett Magyarországra jönni, sokszor utaztunk el” – mondta Bíró-Keleti Rafael, aki Budapesten él édesanyjával.

„Nagyon jól főzött, imádott is. Rengetegféle szakácskönyv volt otthon, szinte az egész világ konyhájából. A szomszéd gyerekek mind hozzánk jöttek hétvégente ebédelni, mert tudták, hogy nálunk finomabb az étel. Minden ruháját saját maga varrta, a magazinokból kinézte a szabásmintákat, és miközben ollóval vágta ki őket, spárgázott egyet a földön” – mesélte az izraeli–magyar származású férfi, és hozzátette, mindig is csodálta, hogy édesanyja mindenre talált időt, hihetetlen élet volt benne.

A címlapfotón Keleti Ágnes, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok magyar tornász (MTI/Szigetváry Zsolt)