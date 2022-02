Jég veled! – a jamaikai bobcsapat hamarosan újra bemutatkozik a téli olimpián

‘Cool Runnings’ introduced us to their story. Meet the 1988 Jamaican bobsled team: http://t.co/XMB9ehiJHQ #Sochi2014 pic.twitter.com/c4zFM9Lblj

A jamaicai férfi négyes bobcsapat 24 év után jutott ki újra a téli olimpiára. Ráadásul a téli játékok történetében először három jamaicai bobos egység is kvótát szerzett: a négyes mellett férfi párosban és női egyesben is. A téli rendezvények történetében először fordul elő, hogy a karibi ország három bobszámban is kvalifikálta magát. Kétségkívül azonban a trópusi ország legelső olimpiai szereplése marad a legemlékezetesebb, amely még ha nem is sikerült igazán kerekre, a története a filmeseket is megihlette.

Fitch a saját költségén vásárolta meg a nemzeti csapat bobját is, amelyet a felesége által tervezett, a csapatot reklámozó pólók eladásából fedezett. Edzőnek leszerződtette a korábban amerikai színekben az 1969-es téli olimpián is szereplő bobost, Howard Sailert, majd a saját pénzén kijuttatta a csapatot Calgaryba.

A jamaicai bobosok álma a verseny harmadik körében azonban szertefoszlott, egyetlen csapatként nem sikerült befejezniük a versenyt.

Dudley Stokes viszont a mai napig úgy tartja, hogy ha a teljesítményük miatt nem is, de a mindvégig tapsoló közönség miatt érzi inkább sikernek, mint bukásnak a szereplést.

A hihetetlen történet a filmvilágot is megihlette, a legtöbben kétségkívül az 1993-ban bemutatott Jég veled!-nek köszönhetően ismerik a karibi szigetország bobosainak kanadai történetét. A Disney filmstúdió által felkarolt sztori cselekménye azonban teljes egészében fikció.

A jamaicai kvartett Calgary után zsinórban háromszor, 1992-ben, 1994-ben és 1998-ban szerepelt téli olimpián, legjobb helyezését 1994-ben, Lillehammerben érte el.

A 2018-as phjongcsangi rendezvény kvalifikációjáról egy hellyel lemaradó négyes idén az utolsó helyet elcsípve biztosította be helyét a 28-as mezőnyben, így 24 év szünet után indulhat ismét téli olimpián.

A hivatalos csapat tagjai Shanwayne Stephens, Rolando Reid, Ashley Watson és Matthew Wekpe lesznek. Az irányító, Stephens egyébként a brit királyi légierő tizedese, Watson pedig fizioterapeutaként dolgozik.

JAMAICA, WE HAVE A BOBSLED TEAM HEADING TO BEIJING! 📣

It will be fire on ice as #TeamJamaica 🇯🇲 secured their spot at the 2022 Beijing #WinterOlympics. This will be the 1st time JAM has qualified in 3 Olympic bobsled events: four-man, two-man and women's monobob

