Dakar 2022: négy bátor magyar vág neki a sivatagi száguldásnak

A kamionosok között két magyar versenyzőnek szurkolhatunk, akik nemzetközi csapattal állnak rajthoz. Szalay Balázs egykori főszerelője, Darázsi Zsolt egy francia és egy szlovák navigátorral, illetve szerelővel kiegészülve, míg Szalai Norbert egy spanyol és egy francia versenytárssal közösen ül be a versenykamionjába.

A motorosok mezőnyében a romániai magyar – Szatmárnémetiben élő – Gyenes Emánuelnek (KTM), illetve a vajdasági magyar Saghmeister Gábornak (KTM) szurkolhatunk.

A 44. Dakar-rali hivatalos honlapja szerint az útvonal nagyon hasonló a tavalyi versenyéhez, a mezőnynek a prológgal együtt összesen 8000 kilométert kell megtennie, és majd január 14-érnek célba a legkeményebbek Dzsiddában. A gyorsasági szakaszok össztávja 4300 kilométer lesz.

👇 The official route of Dakar 2022! 🚩 Ha’il – Jeddah 🏁 📏 8 375km (4 258km of SS)

A Dakar-rali ezúttal nyitófutama lesz a terepralisok világbajnoki sorozatának, amelyet első alkalommal rendeznek meg 2022-ben, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) döntése nyomán. A vb-sorozatban további négy viadal szerepel még.

A 2022-es Dakaron egyetlen pihenőnap lesz, január 7-én a szaúdi fővárosban, Rijádban.

Az autósoknál rajthoz áll a címvédő és 14-szeres győztes Stéphane Peterhansel, aki ezúttal egy elektromos hajtású Audi volánja mögött vág neki a viadalnak. Szintén a német gyártó versenyautóját vezeti majd a háromszoros Dakar-győztes spanyol Carlos Sainz, valamint a német túraautóbajnokságot (DTM) kétszer megnyerő svéd Mattias Ekström.

New Year’s Eve in Jeddah: Scrutineering completed and getting ready for the 2022 @Dakar Rally to get going tomorrow.

>> https://t.co/i5Tnh0Pbjz#FutureIsAnAttitude #RoadToDakar #Dakar2022 #RSQetron pic.twitter.com/nrOvPwxQJF

— Audi Sport (@audisport) December 31, 2021