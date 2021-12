Bravúrpontok a magyaroktól, Verstappen utolsó körös előzése, Eriksen drámája – 2021 legmeglepőbb sportpillanatai

Vereséget szenvedtünk az Európa-bajnok portugáloktól, döntetlent játszott a válogatottunk a német és a francia válogatott ellen; felejthetetlen hangulat volt a Hősök terén, a Puskás Arénában, és emelt fővel búcsúztunk a kontinensviadaltól Münchenben. Ilyen volt a magyar válogatott szereplése a részben budapesti rendezésű, 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokságon, amit sose feledünk.

Kitartás, erő és bravúros megoldások – a magyar válogatott meglepte a világot a 2021-ben megrendezett, tizenhatodik labdarúgó-Európa-bajnokságon, melyre mindig emlékezni fogunk, ugyanis a nemzeti együttes a kontinensviadal egyik nagy meglepetése volt.

„Magyarország tartja a lépést a világbajnokkal: ezt nem gondoltuk volna” – írta német sportlap a Kicker. Kiemelték, Magyarország nem is kerülhetett volna nehezebb csoportba, hiszen Portugáliával (2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes), Franciaországgal (2018-ban világbajnok) és Németországgal (2014-ben világbajnok) kellett megküzdeniük a csoportmérkőzéseken.

A német lap hozzátette, a magyar válogatott teljesítménye az Eb-n minden tiszteletet megérdemel, hiszen a franciák ellen hosszú 1-0-s vezetés után értek el 1-1-es döntetlent, illetve Németország ellen is sokáig 1-0-ra vezetett a csapat, majd 2-2-re végződött a mérkőzés. A közösségi oldalakon még a külföldi fociszurkolók is mémeket gyártottak a magyarok teljesítménye után. A legszebb pillanatok között pedig ott van Fiola gólja a franciák ellen, Szalai Ádám és a 22 éves Schäfer András fejesgólja a németek hálójába, és természetesen az együtt elénekelt Himnusz.

Míg más országban korlátozásokkal kellett számolniuk a szurkolóknak, hazánkban – a beadott oltások számának köszönhetően – teljes kapacitással üzemelhetett a Puskás Ferenc Stadion. A Puskás Arénában ugyanis több mint 67 ezer szurkoló lehetett jelen, szemben a Münchenben megrendezett mérkőzéssel, ahol csupán 14 500 néző szurkolhatott a lelátókon.

Szerte az országban pedig hivatalos, illetve félhivatalos szurkolói zónák nyíltak, és a teraszokon is szabadon lehetett nézni az Eb-t.

Az Európa-bajnokságon voltak gyönyörű cselek, szemkápráztató gólok és elképesztő brit szurkolói rendbontások. A kontinensviadal legmeghatározóbb pillanata mégis Christian Eriksen szomorú esete volt.

Az Interrel idén olasz bajnoki címet szerző, 109-szeres válogatott futballista a Dánia-Finnország Eb-csoportmérkőzés 43. percében esett össze, minden előzmény nélkül. Mindenki lélegzet visszatartva szurkolt Eriksen egészségéért.

A középpályást még a pályán egy paraván, valamint a dán játékosok alkotta gyűrű mögött újraélesztették, és végül több mint 10 perc ápolás után egyenesen a kórházba szállították.

Eriksennek egy kardioverter defibrillátort kellett beültetni. A szerkezet azért volt nélkülözhetetlen számára, mert orvosai azt állapították meg, hogy a játékos szívverésének további szabályzásra van szüksége.

Az egészségét szolgáló eszköz azonban könnyen jelentheti Eriksen karrierjének végét, hiszen az Inter bejelentése szerint így nem léphet pályára Olaszországban, de azon országok listája is igencsak szűkös, amelyek engedélyezik az orvosi műszerrel való játékot.

A dán futballistának némi reménye azért még maradt a folytatásra. Az Ajax védője, Daley Blind például szintén ilyen ICD-t kapott, miután szívizomgyulladást diagnosztizáltak nála, ő azonban továbbra is az holland együttesében futballozhat, és a válogatottban is számítanak szolgálataira.

Eriksen hasonló esélyekkel indulhatna az angol bajnokságban is, amennyiben az ottani orvosok is rábólintanak az érkezésére, és talál olyan klubot, amely vállalja leigazolásának kockázatát.

Nem a középpályás az egyetlen, aki szívproblémák miatt kényszerül a partvonalon túlra. Hasonló okok miatt 33 évesen, könnyek közt jelentette be visszavonulását Sergio Agüero, az FC Barcelona argentin válogatott labdarúgója.

Agüero kivételes pályafutásának utolsó évét több sérülés árnyékolta be, a katalánoknál vádlisérülés miatt csak október közepén tudott bemutatkozni, a hónap végén aztán az Alavés elleni bajnoki meccs első félidejében szédülésre és mellkasi fájdalmakra panaszkodott, ezért le kellett cserélni. Kórházba is szállították, majd megállapították, hogy legalább három hónapot ki kell hagynia, amíg alaposan kivizsgálják a szív- és érrendszeri problémáit. Két héttel később viszont már az látott napvilágot az argentin és a spanyol sportsajtóban, hogy a támadó szívritmuszavara miatt karrierjének befejezésére kényszerül. Agüero öt mérkőzésen összesen 165 percet játszhatott a Barcelonában, egyetlen találatát a Real Madrid ellen 2-1-re elbukott hazai rangadó 97. percében szerezte.

Max Verstappen, a Red Bull 24 éves holland versenyzője szerezte meg a 2021-es Forma–1-es világbajnoki címet, miután az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj utolsó körében, frissebb gumikon megelőzte a versenyben addig vezető riválisát, Lewis Hamiltont.

Az év utolsó futama rég nem látott izgalmakat hozott, Hamilton jobban rajtolt és végig vezetett, ám öt körrel a futam vége előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót. Verstappen ekkor azonnal a boxba hajtott új gumikért, Hamilton viszont hiába akart szintén kiállni friss abroncsokért, csapata azt mondta neki a rádión, hogy maradjon a pályán.

Ez a végén hibás stratégiai döntésnek bizonyult, az utolsó körre ugyanis a Safety Car az útjára engedte a mezőnyt, Verstappen pedig az új gumikon sokkal gyorsabb volt, mint Hamilton.

A holland az utolsó körben meg is előzte riválisát, aki megpróbált visszatámadni, de nem járt sikerrel, és csak másodikként futott célba.

