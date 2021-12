Büszkévé tették az országot Tokió magyar hősei – 2021 öt felejthetetlen olimpiai pillanata

A magyar sportolók összesen húsz érmet szereztek XXXII. nyári olimpiai játékokon Tokióban, köztük hat aranyat, hét ezüstöt és hét bronzot. Ezzel Magyarország az éremtáblán a 15. helyen végzett. 25 éve, az 1996-os, atlantai olimpia óta ez volt a legsikeresebb ötkarikás játék a magyarok számára. A hirado.hu a teljesség igénye nélkül összegyűjtötte az öt legemlékezetesebb magyar pillanatot.

Az eredetileg 2020 nyarára tervezett játékokat az ötkarikás mozgalom történetében rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt, egy évvel el kellett halasztani. A japán fővárosban terjedő fertőzés miatt az a döntés született, hogy a versenyeket nézők nélkül, üres lelátók előtt rendezik meg. Zárt kapus játékokra még soha nem volt példa.

Bár a hangulat a nézőtéren nem volt az igazi, a magyar sportolók így is felejthetetlen pillanatokat okoztak. A hirado.hu összegyűjtötte az öt legemlékezetesebb magyar pillanatot a tokiói olimpiáról.

Szilágyi Áron sporttörténelmet írt az első magyar éremmel

Szilágyi Áron harmadszor is olimpiai bajnok

Akárcsak 2012-ben, Londonban és öt éve, Rio de Janeiróban, a tokiói olimpián is Szilágyi Áron nyerte a férfi kardozók egyéni versenyét, és a triplázással sporttörténelmi tettet hajtott végre.

A kétszeres címvédő Szilágyi Áron a döntőben megvédte olimpiai bajnoki címét. A döntőben a Vasas vívója remek, összeszedett vívással, leiskolázta olasz ellenfelét Luigi Samelét. Szilágyi végig magabiztosan vezetett és irányított, végül 15-7-re nyert. Ezzel meglett a magyar olimpiai csapat első aranyérme Tokióban.

Szilágyi Áron – aki idén megkapta a közmédia Év Embere díját. – történelmet írt: egymás után harmadszor lett aranyérmes, ami a kardvívásban korábban még senkinek sem sikerült.

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Rajta kívül eddig négy nagyszerű elődjének – Fuchs Jenőnek, Kárpáti Rudolfnak, a szovjet Viktor Krovopuszkovnak és a francia Jean-Francois Lamournak – sikerült megvédenie a címét férfi kardban, de egyéniben a triplázás még senkinek nem jött össze.

Kozák Danuta olimpiai legenda lett

Olimpiai bajnok a női kajak négyes

A Kozák, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállítású egység fantasztikus versenyzéssel sorozatban harmadszor hozta Magyarországnak az aranyérmet kajak négyesben 500 méteren.

A magyarok amellett, hogy ők az aktuális világbajnokok, kétszeres címvédőként érkeztek a japán fővárosba, Kozák Londonban és Rióban is a győztes csapat tagja volt, és öt éve a 2021-es játékokon egyesben ezüstérmes Csipes is tevékeny részese volt a sikernek. A korábban Tokióban Kozákkal párosban bronzérmes Bodonyi, valamint Kárász most szerepelt először olimpián.

Az aranyérmes Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna és Bodonyi Dóra a női kajaknégyesek 500 méteres versenyének eredményhirdetése után (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Ferencváros 34 éves kajakosa, Kozák Danuta pályafutása hatodik olimpiai aranyérmével a magyar örökrangsorban utolérte a vívó Kovács Pált és Kárpáti Rudolfot, s az összesen nyolc dobogós helyével – hat első, valamint egy-egy második és harmadik – (a hét elsőséggel plusz egy ezüsttel és két bronzzal) csúcstartó Gerevich Aladár mögött minden idők második legeredményesebb magyar olimpikonja lett.

Milák Kristóf olimpiai rekorddal lett aranyérmes

Milák Kristóf olimpiai döntője 100 pillangón

A világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf olimpiai csúccsal nyert aranyérmet 200 méter pillangón a tokiói olimpián. A szám másik magyar indulója, Kenderesi Tamás a negyedik helyen végzett.

A Bp. Honvéd 21 éves világklasszisa már az első 50-en élre állt, hiába kezdett be tőle megszokott módon a dél-afrikai Chad le Clos, London ötkarikás bajnoka. Milák féltávnál ugyan visszaesett a harmadik helyre, de a második százra fordulva magabiztos előnyre tett szert, mert közvetlen riválisai fáradni kezdtek, míg a Rióban bronzérmes Kenderesi szokásos taktikájával versenyzett, azaz a mezőny hátsó felében, hatodik-hetedik helyen tempózott energiát spórolva az utolsó 50 méterre.

A hajrában már csak az volt a kérdés, hogy Milák milyen idővel diadalmaskodik, végül 1:51.25 perccel, minden idők harmadik legjobb eredményével, megdöntötte a legendás Michael Phelps pekingi, 2008-as olimpiai csúcsát, eközben a Rióban bronzérmes Kenderesi egészen a negyedik helyig jött fel, végül 1:54.52 perccel csapott a célba, hét századdal lemaradva a bronzéremről.

Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Sokan előre a nyakamba akasztották ezt az aranyérmet, de ugyanolyan komolysággal készültem erre a versenyre, mint bármelyik másikra korábban. A legfontosabb, hogy megvan az olimpiai bajnoki cím, az időket majd lehet kergetni ezután” – kezdte értékelését a Budapesti Honvéd SE Európa-, világ- és immár olimpiai bajnoka, aki 1:51.25 perces győztes idejével elmaradt saját világcsúcsától. „Olyan nagy súlya van ennek az aranyéremnek, mint amennyi energiát belém fektettek a körülöttem lévők.”

Lőrincz-dominancia birkózásban

Lőrincz Tamás olimpiai döntője

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok lett a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói játékokon, miután 2-1-re legyőzte a kirgiz Akzsol Mahmudovot.

A család parádézása az ötkarikás játékokon azonban ezzel még nem ért véget. Egy nappal később Lőrincz Viktor is a döntőben szállt harcba, ahol hatalmasat küzdve végül ezüstérmet szerzett.

Lőrincz Viktor ezüstérmes az olimpián

Lőrinczék tokiói bravúrjának egyik titka az volt, hogy a nehéz pillanatokban is segítették egymást, és ebből merítettek erőt a következő mérkőzésekre. Viktor a helyszínen élte át Tamás pályafutásának utolsó olimpiai szereplését, melynek végén aranyérmet szerzett, és Tamás is a lelátóról ünnepelte öccse második helyét, aki ezzel karrierje egyik legnagyobb sikerét érte el.

„Olyan dolgokat tudunk egymásnak adni, amit más nem, láttam Tamás menetelését, hogy nyeri a mérkőzéseket, és hogy milyen felszabadultan, jól tud birkózni. Ez számomra is akkora erőt adott, hogy másnap én is úgy mentem ki a szőnyegre, hogy az ő sikeréből én is táplálkoztam. És úgy gondolom, ez oda-vissza megy” – mondta Lőrincz Viktor.

Bronzeső vízilabdában

Dobogón a magyar férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott a második félidőben gólt sem kapva 9-5-re legyőzte Spanyolországot, ezzel megszerezte a bronzérmet a tokiói olimpián. A férfiak legutóbb a 2008-as, magyar diadallal zárult pekingi játékokon állhattak dobogóra.

Hazánk mindkét nemnél érmet szerzett a tokiói pólótornán, korábban a női együttes ugyancsak megnyerte a bronzmeccset. Bíró Attila csapata a helyosztón – többek közt egy szenzációs egészpályás kapusgólnak köszönhetően – 11-9-re győzte le Oroszországot.

Egészpályás magyar gól

Magyarország vezeti a férfi vízilabdában az olimpiai örökranglistát, ez volt a negyedik bronz 9 arany és 3 ezüst mellett. A női válogatott Tokióban szerezte meg első érmét az ötkarikás játékokon.

Ugyan a listára ezúttal csupán öt felejthetetlen pillanat került fel, a tokiói olimpián számtalan magyar versenyző örvendeztette meg a magyar szurkolókat. Ötkarikás hőseink listája alább található.

Aranyérmeseink:

Szilágyi Áron – férfi kard

Milák Kristóf – 200 méter pillangó

Lőrincz Tamás – kötöttfogású birkózás 77 kg

Kopasz Bálint – férfi K–1 1000 méter

Tótka Sándor – kajak egyes 200 méter

Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra – kajak négyes 500 méter

Ezüstérmeseink:

Siklósi Gergely – férfi párbajtőr

Milák Kristóf – 100 méter pillangó

Berecz Zsombor – finn dingi hajóosztály

Varga Ádám – férfi K–1 1000 méter

Lőrincz Viktor – kötöttfogású birkózás 87 kg

Rasovszky Kristóf – nyíltvízi úszás, 10 km

Csipes Tamara – kajak egyes 500 méter

Bronzérmeseink:

Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron – férfi kardcsapat

Tóth Krisztián – 90 kg cselgáncs

Kozák Danuta és Bodonyi Dóra – női K–2 500 méter

Kovács Sarolta – öttusa

Hárspataki Gábor – karate, 75 kg

Női vízilabda-válogatott

Férfi vízilabda-válogatott