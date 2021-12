Szólt a Himnusz, és potyogtak a könnyeink – 2021 legmeghatóbb magyar sportpillanatai

A 2020-as elmaradt versenyek és világesemények után 2021-ben végre ismét szurkolhattunk büszkeségeinknek. Megható, örömteli, vagy éppen szívbe markoló pillanatokban nem volt hiány, a hirado.hu ezekből gyűjtött össze néhányat. Zsebkendőket elő, elevenítsük fel a magyar sport legmeghatóbb idei pillanatait.

„A születésnap egyáltalán nem fontos, csak a jó élet, csak szép idő legyen” – 100 éves lett Keleti Ágnes

Január 9-én ünnepelte 100. születésnapját Keleti Ágnes a magyar tornasport legeredményesebb képviselője, edző, egyetemi oktató és nemzetközi versenybíró, a világ legidősebb olimpiai bajnoka. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett legenda pályafutása során világbajnoki győzelme mellett tíz olimpiai érmet nyert.

A tornászlegenda születésnapját a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy igazán megható videóval tette emlékezetessé, amit az idei tokiói olimpián is levetítettek:

A csínytevő kislány, aki a világ legjobb kézilabdása lett – visszavonult Görbicz Anita

Június 4-én a Győri Audi ETO KC a női kézilabda NB I 2020/21-es szezonjának utolsó mérkőzésén a Motherson Mosonmagyaróvári KC csapatát fogadta Győrben. A téttel már nem bíró mérkőzést a hazai csapat nyerte, a bajnoki azonban más okból volt jelentős esemény az Audi Arénában. Az ország kedvence, Görbicz Anita ugyanis végleg elbúcsúzott az aktív játéktól.

A korszakos egyéniség 3597 gólt szerzett győri mezben, 750 tétmérkőzésen játszott, ötször nyert Bajnokok Ligáját, 15-ször magyar kupát és 13-szor magyar bajnoki címet. A magyar válogatottal a legjobb eredménye a 2003-ban szerzett világbajnoki ezüstérem, 2005-ben a világ legjobb női kézilabda játékosának választották meg.

Örömmámor – hazai szurkolók a labdarúgó-Eb-n

A magyar válogatott idei, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményére nem lehet panasz, ugyanis a torna „halálcsoportjában” mutatta meg, hogy nem ijed meg a korábbi világ- és Európa-bajnokoktól sem.

Mindez pedig nem sikerült volna egy ízig-vérig hűséges háttértámogatás nélkül. A látvány, amikor a budapesti Puskás Arénában játszott mérkőzések előtt a hazai szurkolók elözönlötték a belvárost és egy emberként vonultak a stadionba, biztatva a magyar válogatottat, történjék bármi, egy ország szeretete tartja életben a pillanatot, örökre beleégett az emlékezetünkbe. Igazi libabőr.

„Ficsó… gól, góóól!!! Fiola Attila góljával vezetünk a világbajnok ellen!”

Ha már foci-Eb, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Magyarország–Franciaország csoportmérkőzés első gólja mellett sem, Fiola Attila nevét azok is megjegyezték, akik még soha életükben nem izgultak végig egyetlen futballmérkőzést sem. Az első félidő hosszabbításában a magyar csapat hátvédje gyönyörű szóló után szerezte meg a magyar csapat vezető találatát, amelynek ünneplése közben a könnyeivel is meg kellett küzdenie.

hun_fra_gol1_210618_2

Mindez azért is megható, ugyanis az 1-1-es döntetlenre végződő találkozó után végig elérzékenyülve nyilatkozó hátvéd a 2016-os Európa-bajnokság nagy részét sérülés miatt volt kénytelen kihagyni, és a későbbiekben szörnyű időszakot élt át, a pályafutása is veszélybe került. A sors azonban visszaadta amit elvett, sőt, talán még többet is.

Fiola Attila elérzékenyült nyilatkozat közben

Cseh László is elbúcsúzott a versenyzéstől

Július 30-án Cseh László úszó 35 évesen befejezte aktív pályafutását és a tokiói olimpián utoljára ugrott, versenyen medencébe. Ötször szerepelt olimpián, négyről éremmel jött haza, összesen hatszor állt dobogón olimpián, 9-szeres világbajnoki résztvevő, nyolc világbajnokságon lett érmes, összesen 13 medált nyert világbajnokságon, kétszer aranyat.

Cseh László olimpiai 7. hellyel zárta pályafutását

„Ennyi volt az én időm. Ennyi volt az én versenyzésem. Itt az idő, hogy átváltsak a civil életemre” – mondta a futam után. Cseh László tehát egy fantasztikus olipiai döntős szerepléssel és egy ott elért hetedik hellyel zárta pályafutását.

A magyar bajnok pályafutása előtt előtt nemcsak Magyarország, de az egész világ is tisztelgett. A verseny után a friss olimpiai bajnok, Vang Sun odament Cseh Lászlóhoz, kezet fogott vele és meghajolt előtte. Ez a gesztus is kifejezte, hogy mekkora tiszteletnek örvend Cseh László az úszók között.

A pillanat, amikor az olimpiai bajnok meghajolt Cseh Laci előtt

Milák Kristóf és Hosszú Katinka szívszorító másodpercei

Milák Kristóf a tokiói olimpián aranyérmet nyert 200 méter pillangón, Hosszú Katinka viszont csak hetedik lett 200 méter vegyesen, a 400 vegyesen elért ötödik hely után. Milák megvárta Katinka döntőjét, majd az eredményhirdetés után megindítóan ölelte át sporttársát.

A képeket a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea osztotta meg a Facebook-oldalán.

A vívó, aki sporttörténelmet írt

Nem is indulhatott volna szebben a magyarok számára a tokiói olimpia. Szilágyi Áron kardvívó 15-7-re verte az olasz Luigi Samelét a férfi kard egyéni döntőjében, és ezzel nem csupán aranyérmes lett, hanem egyúttal harmadik olimpiai elsőségét gyűjtötte be. Sporttörténelmet írt, mert ez eddig még senkinek sem sikerült. Tokióban neki szólt először a Himnusz, mi pedig akárhányszor újranézzük ezeket a pillanatokat libabőrősek leszünk.

Így szólt a Himnusz a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak

De nemcsak nekünk, szurkolóknak, hanem természetesen maguknak a versenyzőknek is meghatározó pillanatok ezek: Szilágyi Áron – aki idén elnyerte a közmédia Év Embere díját – a hirado.hu-nak elárulta, hogy a dobogó legfelső fokán mindig nagyon büszke magyarnak érzi magát.

Egy ország került extázisba Lőrincz Tamás szurkolása láttán

Hiába vesztette el Lőrincz Viktor a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjának döntőjét a nyári olimpián, bátyja, az aranyérmet nyerő Lőrincz Tamás a szívét-lelkét beleadva szurkolt az öccsének a fináléban.

„Amikor a testvéred olimpiai döntőjén jobban izgulsz, mint a sajátodon. Az biztos, hogy Lőrincz Viktornak nincsen nagyobb szurkolója olimpiai bajnok bátyjánál, Lőrincz Tamásnál” – írta a Magyarock Facebook-oldala.

Kovács Sarolta és a bronzérem, amely egy világbajnoki aranynál is többet ér

Kovács Sarolta öttusázó remek versenyzéssel szerezte meg a harmadik helyet Tokióban. Teljesítményének értékét tovább növeli, hogy a tavaszi rutinműtétje után fellépő komplikáció miatt nemcsak majdnem a legnagyobb versenyét, de a további sportolói karrierjét is fel kellett adnia 30 évesen. A fantasztikus versenyzéssel bronzérmet nyert Kovács Sarolta hitetlenkedése az eredményhirdetés után egyszerűen megmelengeti a szívünket.

Kovács Sarolta: Nem tudom még felfogni, tényleg!

A fentiekhez hasonló megható és örömteli pillanatokat idéz fel szerdán az M4 Sport, ahol 19 órától Petrovics-Mérei Andrea a Lőrincz testvérekkel, Nagy Viktorral és Tótka Sándorral beszélget. A sportolók a műsorban felidézik pályafutásuk 2021-es meghatározó pillanatait.

A címlapfotón a háromszoros olimpiai aranyérmes kardvívó, Szilágyi Áron (MTI/Illyés Tibor)