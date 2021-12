Kezdje az évet minden idők legizgalmasabb Forma–1-es szezonjával az M4 Sporton!

Bár a Forma-1-es világbajnokság csak március 20-án rajtol újra, a száguldó cirkusz szerelmeseit addig sem hagyja magára az M4 Sport. Január 1-jén 19:30-tól érkezik minden idők egyik legizgalmasabb szezonjának, a nézettségi rekordokat döntő 2021-es világbajnokságnak az összefoglalója a közmédia sportcsatornáján.

A Forma-1 rajongóinak érdemes lesz 2022-ben is az M4 Sporttal tartaniuk, hiszen a jövő évi teljes versenyszezont is kizárólag a közmédia sportcsatornája közvetíti! A világbajnokság március 20-án rajtol Bahreinben és november 20-án zárul Abu-Dzabiban, összesen 23 futamot rendeznek az idényben. A versenynaptárban július 31-i dátummal szerepel a legnépszerűbb futam, a Magyar Nagydíj.

Még néhány hónap és arra is választ kapunk, hogy a jelentős szabálymódosítások és a hibrid éra vége miként hatnak a csapatokra. Addig is érdemes felidézni a legutóbbi szezont, amely bővelkedett feledhetetlen pillanatokban. Nézettség szempontjából az elmúlt három évet tekintve 2021 kiemelkedő volt, átlagosan csaknem félmillió magyar követte a futamokat az M4 Sporton. A legnézettebb a Magyar Nagydíj lett.

Egy ilyen szezonra érdemes lesz visszatekinteni. Január 1-jén 19:30-kor kezdődik az M4 Sport hagyományos Forma-1 összefoglaló műsora, amelyben sorra veszik mind a 22 futamot. Felelevenítik többek között a világbajnoki pontversenyt eldöntő, rendkívüli izgalmakat és utólag is sok kérdést felvető szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjat is. A stúdióban Petrovics-Mérei Andrea és Wéber Gábor mellett a közvetítések állandó kommentátorai, vendégei – Michelisz Norbert, Kiss Norbert és Nagy Dániel – beszélik át a teljes 2021-es szezont és véleményüket is megosztják egy-egy futammal, történéssel kapcsolatban.

„Gyerekként ezek a csaták csavarták el a fejemet a Forma–1 irányába. Niki Lauda, James Hunt, Alain Prost, Ayrton Senna és még a végtelenségig sorolhatnám a kimagasló versenyzőket. Idén egy újabb zseni ért a csúcsra, legyőzve egy másik varázslót, aki talán örökre a legsikeresebb F1-es pilóta lesz. Max Verstappen világbajnoki kvalitásai megkérdőjelezhetetlenek, mint ahogy Hamilton is megérdemelten emelte volna magasba nyolcadszor a világbajnoki trófeát. Ezt a végsőkig menő küzdelmet és a teljes szezont nem lehet elégszer visszanézni”- foglalta össze az izgalmas szezont Wéber Gábor az M4 Sport Forma-1-es futamainak szakkommentátora.

Forma-1 – 2021: összefoglaló műsor január 1-jén 19:30-tól az M4 Sporton!

Forma–1 – 2022-ben is kizárólag az M4 Sporton és az m4sport.hu-n!