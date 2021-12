Räikkönen legendás rajtszámára pályázik a Ferrari ifjú titánja

A Ferrari 24 éves monacói pilótája korábban gokartban, majd a Forma–3-as bajnokságban is gyakran versenyzett a 7-es rajtszámmal. Csakhogy amikor bemutatkozott a Forma–1-ben 2018-ban, az Alfa Romeo Sauber csapatánál, a 7-es rajtszám már foglalt volt, a Ferrari akkori pilótája, Kimi Räikkönen használta.

Happy memories of Jules and Charles Leclerc racing karts in 2013

Jules had the faster lap time 😁 pic.twitter.com/9WBamXpI8j

— FormulaJules17🏎 (@FormulaJules17) September 19, 2021