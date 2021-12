Mekkora góóól! A kapunak háttal, sarokkal volt eredményes a csatár – 2021 legszebb találatai

Sokan a labdarúgást tartják a legszebb játéknak, a foci sava-borsa pedig a gól. A hirado.hu szubjektív listáján az év legszebb találatait gyűjtötte csokorba. Íme, a 2021-es év legszenzációsabb találatai, a teljesség igénye nélkül!

Ívelt fejes brazil módra

Nem vitás, hogy az olasz bajnokság mára a leggólerősebb háziversenyek közé nőtte ki magát, ahol hétről-hétre parádés kapuba köszönésekkel találkozhatunk. A Cagliari csapata az utóbbi évek során nem éppen az élmezőnyben eltöltött perceiről volt híres, csapatkapitánya, a brazil Joao Pedro viszont gólszerzésben már jó párszor letette a névjegyét. Szeptemberben a római Lazio ellen produkált, lenyűgöző ívű fejese sem éppen mindennapi.

A találat 0:40-től látható:

Az ollózás, amelytől garantáltan szakad a háló

Maradunk az olasz bajnokságnál, ahol áprilisban egy kemény ollózás dördült ismét a Lazio kapujába, ezúttal a Spezia játékosa, Daniele Verde jóvoltából. A gyönyörű találat ellenére a római „világoskékek” elvitték a három pontot Verdéék orra elől.

A norvég gép élete egyik legszebb gólját lövi

Erling Haalandot nem kell bemutatni. A norvég szupertehetség amilyen rövid idő alatt berobbant, akkorát szólt. A szakértők már most a világ egyik legveszélyesebb csatáraként emlegetik, megmozdulásaira pedig mindenki felkapja a fejét. Dortmundba való átigazolása a német labdarúgás egyik legpazarabb üzlete volt, ezt tavasszal, az azóta már a másodosztályban szereplő Schalke csapata ellen kapásból szerzett góljával is alátámasztotta.

Mindig az argentinok

Brazília a bődületes találatok „Mekkájaként” ismert. Az elsőosztályú San Lorenzo csapatának hátvédje, Gabriel Rojas pedig nem is demonstrálhatta volna szebben, miért ragadt nemzetére a dicsőítő jelző. Mintha csak a híres japán focis rajzfilmet, a Tsubasa kapitányt néznénk…

Bődületes kapáslövés Lautaro módra

Az olasz Internazionale gárdája az előző évadban hosszú idő után megtörte a Juventus hegemóniáját, és megnyerte a bajnokságot, azóta edzőváltáson is átesett a csapat, de úgy látszik, a tavalyi álomidény egyik oroszlánja, az argentin Lautaro Martinez az új idényben sem lassít. Szeptember végén az Atalanta ellen egy mérnöki pontosságú beadást vágott első érintésből a léc alá, nem akármilyen mozdulattal.

A találat 0:28-tól látható:

Ferran Torres tudja, milyen a hidegvérű sarkazás

A regnáló angol bajnok Manchester City ifjú spanyolja, Ferran Torres sem megy a szomszédba a forintos gólokért. Májusban a Newcastle elleni hétgólos meccsen háromszor is megvillant, első gólját pedig akárhányszor meg lehet nézni, és nem lehet betelni vele. A csatár ugyanis, egy beadást követően, a kapunak háttal, félfordulattal, sarkazta be a kapuba a labdát. Bonyolultul hangzik? Az is, inkább nézzék meg!

Amit Torres tud, azt Amiri is megoldja

A német élvonalban is születnek sarkazós találatok, nem is akármilyen körítéssel. Januárban a Leverkusen játékosa, Nadiem Amiri a közönségkedvenc Florian Wirtz-cel játszott össze, majd miután visszakapta a labdát csapattársától, gyönyörűen fordult le az ellenfél védőjéről, a végén pedig egy igazán hanyag mozdulattal sarkantyúzta a labdát a hálóba.

Ha az egyiptomi „fáraó” beindul..

Mohamed Salah az angol Liverpool egyik első számú gólfelelőseként futószalagon gyártja a látványosnál látványosabb találatokat. Robbanékonysága, sebessége és „gyilkos” ösztöne miatt a leggyakrabban hatástalaníthatatlan, az ellenfél védői tanácstalanok vele szemben. Salah akkor is nehezítő tényező, ha éppen nem sziporkázik a pályán. Na de ha élvezi is a játékot… igen, a Manchester City ellen is ezt tette.

Egyszer volt egy elhalasztott Európa-bajnokság

A 2020-ról idénre halasztott, részben magyar rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság a pandémia hónapjai után szinte megváltásként hatott a sportág számára, annak ellenére is, hogy nem minden városban engedélyeztek teltházas lelátókat a mérkőzéseken. Így volt ez a skót Hampden Parkban is, ahol a hazaiak Csehország ellen álltak fel, de a vendégeknél egy bizonyos Patrik Schick ellopta a show-t, na meg persze a skót győzelmi reményeket is. A fiatal csatár 45 métere csodagólját a torna legszebbjének választották.

Schick és Lamela találata is szerepel az év góljának járó Puskás-díj jelöltjei között, amelyet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tett közzé. A győztest a január 17-én sorra kerülő FIFA-gálán jelentik be.