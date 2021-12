Az Év Sportolója Gála: hamarosan kiderül, kik lesznek 2021 legjobbjai

A férfiaknál a birkózó Lőrincz Tamás, az úszó Milák Kristóf, valamint a kardvívó Szilágyi Áron; a nőknél a kajakos Csipes Tamara és Kozák Danuta, továbbá a kerékpáros Vas Kata Blanka került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) 64. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazásán.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke és Csisztu Zsuzsa, a szervezet alelnöke a keddi sajtótájékoztatón jelentette be a kategóriák első három jelöltjét. Előbbi jelezte, hogy 366 szavazat alapján alakult ki a sorrend.

A díjátadót január 6-án a Nemzeti Színházban, egyéves szünet után újra nézők előtt rendezik meg. A másfél órás gálaműsort 19:45-től élőben közvetíti az M4 Sport.

A keddi sajtótájékoztató elején Szabó Tünde sportért felelős államtitkár videoüzenetében kiemelte: a 2021-es év abból a szempontból különleges, hogy a magyar sportolók 25 éve nem szerepeltek ilyen jól olimpián, mint Tokióban.

„A felkészülés bizonytalansága ellenére remekül helyt álltak, és méltó eredményeket értek el ahhoz, hogy megünnepeljük őket” – jelentette ki az államtitkár. Megjegyezte,

fontos, hogy legyenek olyan példaképek, akik utat tudnak mutatni a felnövekvő generációnak, és szerinte a jelöltek között csupa ilyen sportoló van.

Szöllősi György emlékeztetett, hogy a tavalyi gálát a járvány miatt csak virtuálisan tarthatták meg, ezért nagyszerű dolog, hogy idén ismét nézők – 630 fő – előtt rendezhetik meg, és utalt arra, hogy ez már a hetedik alkalom lesz, amikor együtt bonyolítják le az eseményt az M4 Sporttal.

Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke elmondta, hogy a díjazottak ezúttal is a megszokott, 21 karátos aranydíszítésű díjat vehetik át. Beszélt arról is, hogy a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) ismét kiírta pályázatait, és örömmel számolt be róla, hogy a világ legjobb férfi sportolója címre jelöltek között van Szilágyi Áron is, akire kedd (ma) éjfélig még lehet szavazni.

Hozzáfűzte, az év legjobb sajtókiszolgálás díjára esélyes a magyar cselgáncs-világbajnokság sajtós csapata is.

Emlékeztetett arra, hogy

2022. május 6. és 8. között Magyarországon tartják a Giro d’Italia országúti kerékpáros verseny első három szakaszát,

és ehhez kapcsolódva a gála díszvendégeként Budapestre érkezik az ír Stephen Roche, aki 1987-ben megnyerte a Girót, a Tour de France-t, valamint az országúti világbajnokságot is.

Az MSÚSZ vezetői ismertették, hogy az év csapata címre a hagyományos csapatsportágakban a férfi labdarúgó-válogatott, valamint a férfi és női vízilabda-válogatott, az egyéni sportágakban pedig a férfi kardcsapat, a férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó és a női kajak négyes esélyes.

Az év edzője Csipes Ferenc, Decsi András és Selmeci Attila közül kerül majd ki.

Szabó László, a gála kreatív producere – egyben a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Sakk Szövetség elnöke – elmondta, a gálán visszatérnek a világ egyik legkülönlegesebb színpadára, ahol 115 szereplő részvételével négy produkció lesz látható. A többi között 21 táncossal egy különleges elődadást is bemutatnak, a színpad tíz másodpercenként alakul majd át sportpályákká, és közben megidézik 2021 legnagyobb sportpillanatait, a házigazda pedig két év után ismét Tihany Viktor lesz.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója arról beszélt, hogy

az esemény tulajdonképpen a magyar sport Oscarja, és büszkén mondta, hogy az ország idén is komoly sportsikereket ért el, amelyeket a csatorna mind élőben tudott közvetíteni.

Kedden azt is bejelentették, hogy az év sportpillanata díjra a szurkolók több mint 10 ezer szavazata alapján Fiola Attilának a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon a franciák ellen lőtt gólja, Szilágyi Áronnak a tokiói olimpia kard egyéni döntőjében bevitt döntő tusa, valamint az a momentum maradt versenyben, amikor Valter Attila az idei a Giro d’Italián összetettben átvette a vezetést. A díj odaítéléséről szakmai zsűri fog dönteni.

Elhangzott még, hogy az év fogyatékos sportolója a férfiaknál Kiss Péter Pál kajakozó, Osváth Richárd vívó és Pálos Péter asztaliteniszező, a nőknél Ekler Luca távolugró, Konkoly Zsófia és Papp Bianka úszó, az év fogyatékos csapata pedig a női kerekesszékes vívóválogatott, a női paraúszó-váltó, illetve a parabocsa vegyespáros közül kerül majd ki.

A sajtótájékoztatón részt vett az olimpiai bajnok vízilabdakapus, Szécsi Zoltán, aki korábban ötször volt tagja az év csapatának, ezúttal pedig elmondták, hogy díjátadó lesz. Ő a sportolók és sportvezetők nevében köszönetet mondott a kormánynak, hogy a sportot kiemelt nemzetstratégiai ágnak tekinti, és jelentős mértékben támogatja.

Ismét kiosztják az év szabadidősport-rendezvénye elismerést, amelyre a Balaton-átevezés, a debreceni Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa, az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivál, valamint az Ultrabalaton futóverseny nyújtott be pályázatot. Az év e-sportolója díjra a HUNESZ javaslata alapján Birgány Adrián Raisy és Blazsán Patrik az esélyes.