Motorjával „énekel” karácsonyi dalt a Mercedes – így kívánnak boldog karácsonyt az F1-es csapatok

Immár hagyomány, hogy a Forma–1-es csapatok vicces vagy ötletes karácsonyi „képeslappal” kívánnak kellemes ünnepeket és boldog új évet a sportág rajongóinak. De egymás froclizása sem áll távol a hosszú szezon végére megelehetősen elfáradt kreatív felelősök fantáziájától.

Sergio Pérez (b) és Max Verstappen (j), a Forma–1-es Red Bull-Honda pilótái a csapat karácsonyi videóüzenetének felvételén, 2021 decemberében (forrás: Facebook/Red Bull Racing)

Red Bull

A világbajnok Max Verstappen csapata ezúttal nem rukkolt elő a szokásos szemtelen karácsonyi üdvözlőlappal, gyaníthatóan azért, mert nem akarták még tovább feszíteni a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj óta amúgy is pattanásig feszült húrt a Mercedesszel.

Viszont két videót is feltöltöttek a Red Bull Racing közösségi oldalaira, amelyeken Verstappen és csapattársa, Sergio Pérez átadja egymásnak a karácsonyi ajándékát. Pérez egy tréfás partikellékeket tartalmazó, bűvészdobozra emlékeztető csomaggal lepte meg Verstappent, amelynek dobozát a holland szó szerint foggal-körömmel bontotta fel. A 24 éves vb-címvédő különösen viccesnek találta a játék dobozán olvasható „6 éven felülieknek” feliratot.

The team-mates that just keep on giving 🎁 Season’s greetings from Max and Checo 🎄 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 24, 2021

Pérez cserébe egy egygallonos (4,5 liter) ivókannát kapott, Verstappen szerint azért, hogy „többé ne száradjon ki” versenyzés közben. Emlékezetes, hogy az októberi Amerikai Nagydíjon, Austinban a mexikói pilóta szenvedett, ugyanis nem működött a fedélzeti ivóflakonja, ezért a kiszáradás fenyegette a 30 fokos melegben lefutott verseny végére.

Yes @SChecoPerez, you 𝘄𝗶𝗹𝗹 have the drink 💦 pic.twitter.com/epJ2WM9g6m — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 24, 2021

Mercedes

A konstruktőr-világbajnoki címét idén nyolcadszor megvédő Mercedes AMG F1-es istálló – Lewis Hamilton csapata – a rajongók körében roppant népszerű trükkhöz folyamodott. Mérnökeik úgy hangolták be 2021-es modelljük, a Mercedes AMG W03 motorját, hogy az a We Wish You a Merry Christmas (Boldog karácsonyt kívánunk!) dallamát játssza el az elektronikus gázpedál-vezérlés segítségével.

Crank up that volume. W03 has a festive message for you… 😉 pic.twitter.com/XdLGt9VPRI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 22, 2021

Ferrari

A szezont a gyártók harmadik helyén záró olasz gárda hű maradt konzervatív hagyományaihoz: minél egyszerűbb a karácsonyi üdvözlet, annál jobb! December 23-án – a Ferrari szokásos évzáró összejövetelének napján – a maranellói bázis karácsonyi hangulatú díszkivilágításban pompázó bejáratáról készült fotót posztolta a Scuderia.

Karácsony első napján, december 25-én pedig egy Charles Leclerc-t és Carlos Sainzot ábrázoló rendert (számítógéppel rajzolt képet) tettek közzé, amelyen a Ferrari pilótái átnyújtják egymásnak a karácsonyi ajándékukat, fölötte „Kellemes ünnepeket” felirattal.

Néhány éve a Ferrari készítette el a legmenőbb karácsonyi F1-es üdvözletet.

Az olaszok 2015 karácsonyán rávették akkori pilótáikat, a semmilyen zenei képzettséggel nem rendelkező Kimi Räikkönent és Sebastian Vettelt (továbbá a tesztpilótákat, Marc Genét és Esteban Gutiérrezt), hogy kezükben egy-egy hangszert tartva előadják a We Wish You a Merry Christmas című dalt. A valószerűtlen kvartett óriási sikert aratott, a videót azóta mintegy 23 ezren nézték meg a YouTube-on.

McLaren

Ayrton Senna egykori csapatánál versenyez jelenleg az F1 két legnagyobb mókamestere, Daniel Ricciardo és Lando Norris, így nem csoda, hogy az idei karácsonyból is tréfát csináltak. A két versenyző feladata az volt, hogy bekötött szemmel öltöztessenek fel egy-egy karácsonyfát a gárda fejlesztési központjában, a wokingi MTC-ben. A Mikulás-sapkát viselő fiatalok el is kezdték a műfenyők díszítését, amikor Ricciardo gondolt egy merészet, és galád tettre szánta el magát. Hogy mire, kiderül az alábbi Twitter-videóból!

Blindfolded Christmas decorating with @LandoNorris and @DanielRicciardo! 🎄🎅🏻 What could possibly go wrong? 🤣 Watch the full video. 👇 — McLaren (@McLarenF1) December 21, 2021

Alpine F1 Team

Fernando Alonso és a Magyar Nagydíjon győztes Esteban Ocon csapatánál az egész december az ünneplés jegyében telt. Adventi kalendáriumhoz hasonlóan 12 nappal karácsony előtt indították útjára nyereményjátékukat, amely során a két F1-es pilóta, valamint új szerzeményük, az újdonsült Forma–2-es bajnok Oscar Piastri által dedikált ajándéktárgyakat – pólókat, sapkákat, egy pár versenyzőkesztyűt stb. – lehet nyerni. Mindennek csak az a feltétele, hogy a rajongók megadják adataikat az Alpine honlapján és kisorsolják őket. A vásottabb (és angolul tudó) F1-rajongók számára azonban a legértékesebb karácsonyi ajándék a csapat tanácsadójával, Alain Prosttal készült podcast, amelyben a négyszeres világbajnok aktív versenyzői korszakát a ’80-as éveket eleveníti fel.

Some off-season listening for you. Catch up on the entire first season of Prost in the Paddock, with @Prost_Official. 🎧 Click to follow and listen to the full episode. — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 23, 2021

Alpha Tauri

A Red Bull „kis testvérénél” is úgy döntöttek, muzsikával alapozzák meg a karácsonyi hangulatot. Az egykor Toro Rossónak nevezett alakulat a szezon minden verseny előtt összeállította a saját playlistjét (zenei válogatását), amelyek szóltak a háttérben, miközben a szerelők a világ versenypályáin dolgoztak a francia Gasly és a japán Cunoda autóin. Ezúttal két zenei listát is készített a csapat: az egyik a csapattagok kedvenceit, míg a másik a rajongók által beküldött kedvenc karácsonyi dalokat tartalmazza. Hogy pontosan milyen zenékkel maradhatunk F1-es hangulatban karácsonykor is, kiderül a gárda Twitter-bejegyzéséből.

time to start getting into the christmas groove if you haven’t already! 🎄 you sent in songs and we listed them, as always 😎 follow the full list on our Spotify! 👉 https://t.co/mB76ssvEIm pic.twitter.com/guCSlravSu — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2021

Aston Martin

Sebastian Vettel és Lance Stroll csapata, az Aston Martin az év végéhez közeledve csokorba szedte az egyes futamok előtt készített vicces sorozatukat. E mellett egy egyszerű üzenettel kellemes ünnepeket kívántak szurkolóiknak.

From our family to yours. 💚 pic.twitter.com/kypS5tEsbu — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 25, 2021

Alfa Romeo

A karácsony valódi szellemiségét talán Valtteri Bottas új csapata, az Alfa Romeo idézte meg a legszebben. A karácsonyi csomagokat izgatottan váró gyerekeket, szénszájával mosolygó hóembert és az Alfa Romeo F1-es autójával érkező Mikulást ábrázoló rajzzal kívánnak boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket mindenkinek.