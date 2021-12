Halálos fenyegetések után megszólalt Latifi

A december 12-én megrendezett Abu-dzabi Nagydíjon a Williams pilótája hat körrel a futam vége előtt összetörte autóját, ami miatt biztonsági autót küldtek a pályára. A futamot addig magabiztosan vezető Hamilton ugyan továbbra is vezette a mezőnyt, ám a biztonsági autó érkezése lehetőséget adott Max Verstappennek a felzárkózásra, amit meg is tett – írta a CNN.

Ezzel együtt elvette Hamiltontól azt a lehetőséget, hogy megszerezze nyolcadik világbajnoki címét és ezzel legyőzze a Michael Schumacher által felállított rekordot.

Nicholas Latifi a nagydíj után távol maradt a médiától, hogy lecsillapodjanak az indulatok, kedden viszont a közösségi oldalán nyilatkozott az őt ért támadásokról.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi

— Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) December 21, 2021