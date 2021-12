Könnyek között, örömvívással búcsúzott Szász-Kovács Emese

Szász-Kovács Emese elbúcsúzott

A vívó országos bajnokság vasárnapi bronzmérkőzésén vitte be utolsó asszóját Szász-Kovács Emese. A Vasas SC színeiben a negyedik helyen végzett olimpiai bajnok párbajtőrvívó csapattársai és ellenfelei körében, könnyek között, elérzékenyülve elbúcsúzott aktív pályafutásától. A 39 éves klasszisnak bár nem jött össze zárásként az érem, de utolsó versenyét mindenképpen sikerült örömvívással zárnia.

„Az, ahogy a társak búcsúztak tőlem, egy örök emlék marad. Tudom, hogy ez a helyes utam, hogy most lerakom a pengét. Közel harminc évet hagyok most magam mögött, egy csodálatos utazást tele hullámhegyekkel és -völgyekkel. Kavarognak bennem az érzelmek, ezt pedig a többiek érdeme, akik széppé varázsolták nekem ezt a napot. Érdekes, egész nap nem gondoltam rá, hogy ez az utolsó versenyem, csak amikor egy-egy mérkőzés végén a társak odajöttek elköszönni tőlem. Tudtam, hogy nehéz lesz a búcsú, de nem gondoltam volna, hogy ennyire” – nyilatkozta a mérkőzés után a sportoló, aki társelnökként továbbra is aktív szerepet vállal majd a Vasas vívószakosztályának életében.

A Vasas kiválósága egész nap magabiztosan vívott, ráadásul családja is szurkolt neki karrierje utolsó versenyén. Az összecsapás végén hatalmas taps köszöntötte a visszavonuló olimpiai bajnokot, aki mindenkivel összeölelkezett, egyszerre sírt, nevetett és puszit küldött a jelenlévőknek.

leköszönő sporttársát, aki többszörös világbajnoki és Európa-bajnoki érmes, karrierje legnagyobb sikerét pedig a riói olimpián érte el, amikor megnyerte a női párbajtőr egyéni küzdelmét. Szász-Kovács Emesét szombaton a Ludovika Arénában már a Magyar Vívószövetség is elbúcsúztatta. A hivatalos keretek között megtartott búcsúünnepségen Nagy Tímea kétszeres és Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok párbajtőröző is szép szavakkal méltatta

A címlapfotón Szász-Kovács Emese olimpiai bajnok, vb- és Eb-ezüst és -bronzérmes párbajtőrözőt (k) köszönti visszavonulása alkalmából Nagy Tímea és Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívók az országos vívó bajnokságon a budapesti Ludovika Arénában 2021. december 18-án (MTI/Illyés Tibor).