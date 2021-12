Pár méterről arcon lőtték, mégis a meccs embere lett a dán kapus

A végig kiválóan teljesítő Althea Reinhardtnak nagyon rosszul kezdődött a találkozó, hiszen a negyedik percben a franciák szélsője Alicia Toublanc bivalyerős lövése az arcában landolt. A nagy erejű lövéstől azonnal hátraesett és sokáig ápolni kellett.

Althea Reinhardt starts for Denmark!

What a luxury to bench the goalkeeper who made 17 saves in the last game to play the player who made 23 in the game before!

She’s met with a shot straight to the face and has to come off.

Where is the punishment?? pic.twitter.com/OPgOLbq2ut

— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) December 17, 2021