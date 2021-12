Kolaháború: Ronaldót is beégette az Eb-n a Fradival hírbe hozott orosz edző

Egyre valószínűbb, hogy megszületett a megállapodás a magyar rekordbajnok és új edzője között.

Nemrég az M4 Sport számolt be róla, hogy sajtóhírek szerint valószínűleg megszületett az egyezség a Ferencváros labdarúgócsapata és Sztanyiszlav Csercseszov között, így akár a jövő héten már be is mutathatják a magyar bajnok új vezetőedzőjét.

Az elmúlt napokban Dárdai Pál neve is felmerült a vasárnapi debreceni bajnoki után távozó Peter Stöger utódjaként, leginkább mégis az orosz szakember tűnik a legesélyesebbnek a megüresedett kispadra.

Csercseszov legutóbb az orosz válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, a 2018-as hazai rendezésű világbajnokságon a negyeddöntőbe vezette együttesét, ott hosszabbítás után kapott ki a későbbi ezüstérmes Horvátországtól. Idén nyáron, a sikertelen Eb-szereplés után menesztették posztjáról. Az 58 esztendős szakember korábban lengyel bajnoki címet és kupát is nyert a Legia Warszawa együttesével, korábban pedig a Dinamo Moszkvát és a Szpartak Moszkvát is irányította.

A volt szovjet-orosz válogatott hálóőr sokaknak ismerős lehet a nyári, részben magyar rendezésű Európa-bajnokság egyik emlékezetes esete, a „Coca-Cola incidens” kapcsán. Az egyik mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo észrevette, hogy két kólásüveg van előtte, amiket gyorsan eltüntetett maga elől, majd magához vett egy vizes flakont, és azt üzente a jelenlévőknek, hogy „igyanak inkább vizet!”. Az akció következtében a Coca-Cola 4 milliárd dollárt zuhant a tőzsdén.

Ronaldo ezzel egy kisebb trendet indított el az Eb-n, utána ugyanis a francia Paul Pogba, majd az olasz Manuel Locatelli pakolta el a sört az asztaláról. A nagy durranást viszont a végére Sztanyiszlav Csercseszov hagyta, aki elég sajátosan állt hozzá a kérdéshez. A trénernek elmagyarázták Ronaldo tettét, amire az 57 éves mester meglehetősen rutinos mozdulattal, sörnyító nélkül kinyitotta a maga előtt lévő egyik üveget, és kortyolt egy nagyot az üdítőből.

A címlapfotón Sztanyiszlav Csercseszov korábbi orosz szövetségi kapitány az orosz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a Puskás Arénában 2020. szeptember 5-én, a Nemzetek Ligája másnapi Magyarország-Oroszország mérkőzésé előtt (MTI/Szigetváry Zsolt).