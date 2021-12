Halálcsoportba kerültek a magyarok: mutatjuk Marco Rossi reakcióját

Csütörtök óta egy fotó kering az interneten, amin egy olasz oldal Facebook bejegyzésben ismerteti országuk ellenfeleit a Nemzetek Ligája csoportjában A csoport négy résztvevője: Magyarország, Anglia, Németország és Olaszország. Marco Rossi saját, hitelesített Facebook fiókjáról minősítette a felsorolt csapatok alkotta csoport nehézségi szintjét.

Csütörtökön az Európai Labdarúgó szövetség nyoni központjában kisorsolták a Nemzetek Ligája csoportjait, mára pedig a pontos menetrend is elkészült. Finoman szólva is egy elég nehéz csoportba került a magyar válogatott, amit egy olasz oldal is szemléltetni kívánt Facebook bejegyzésében.

A sok kommentelő mellett, a magyar csapat szövetségi kapitánya sem hagyta szó nélkül a posztot. A bejegyzés alá csak annyit írt: „Könnyű”.

(Forrás: facebook.com)

A címlapfotón Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya látható.