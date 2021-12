Ön szerint jó döntés született az idényzáró Forma–1-es futamon?

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal azt kérdezzük olvasóinktól, hogy szerintük jó döntés született-e az idényzáró Forma–1-es futamon? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: 06 1 vagy 06/30/759-5200, sms: 06/30-90-00666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

A Mercedes két óvást nyújtott be a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjat követően a Nemzetközi Automobil-szövetség versenyigazgatójának, Michael Masinak. Az elsőben azt kifogásolta a hétszeres világbajnok német-brit istálló, hogy Max Verstappen a verseny utolsó újraindítást megelőzően, az 57. kör végén megelőzte Lewis Hamiltont a pályára festett úgynevezett biztonsági autós vonal előtt, vagyis sárga zászlójelzés alatt.

Második beadványában azt kifogásolta Hamilton csapata, hogy Michael Masi engedélyezte, hogy öt versenyző – Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso és Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), valamint Sebastian Vettel (Aston Martin) – megelőzze az akkor még vezető Hamiltont. A Mercedes érvelése szerint ez tette lehetővé, hogy Verstappen felzárkózzon közvetlenül Hamilton mögé, és megelőzze a Mercedest az utolsó körben.

Verstappen az utolsó körben, a biztonsági autós fázis idején felrakatott lágy keverékű abroncsokon megelőzte riválisát. Hamilton megpróbált visszatámadni, de nem járt sikerrel, a holland zárta a belső ívet, így az angol végül másodikként futott célba.

Sing it back 🎶 In case you missed it, Max is the champion! 👑 #SimplyLovely pic.twitter.com/koKfH5arAC

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 12, 2021