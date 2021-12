Megható ajándékkal búcsúzott a közönség Raikkönentől

A Forma-1 hivatalos weboldalán minden verseny során szavazást indítanak, hogy a rajongók megválaszthassák a nap versenyzőjét, ám az nem mindig egyezik meg a futamgyőztessel.

A vasárnapi szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon a közönség már a verseny előtt úgy döntött, összefog és egy emberre teszi le a voksát, ezzel köszönve meg az utolsó versenyét teljesítő Räikkönennek az elmúlt közel 20 évet. A publikum annak ellenére is a finn pilótát szavazta meg az este hősének, hogy az nem tudta befejezni a futamot, ugyanis fékhiba miatt nem láthatta meg a kockás zászlót.

A szavazás végeredménye a következőképpen alakult:

Kimi Räikkönen – 42.8%

Sergio Perez – 21.5%

Lewis Hamilton – 10.9%

Max Verstappen – 7.6%

Valtteri Bottas – 4.9%

His final F1 race didn’t quite go to plan…

But that didn’t stop you voting Kimi as Driver of the Day in Abu Dhabi 😎#AbuDhabiGP 🇦🇪 #KiitosKimi pic.twitter.com/6Qw7Cmhu44

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021