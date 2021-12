Különleges kéréssel fordult a Real Madrid az UEFA-hoz az újrasorsolással kapcsolatban

Az európai szövetség azután döntött az újrasorsolás mellett, hogy a magyar idő szerint hétfőn 12 órakor kezdődött sorsolás során súlyos hibák történtek: a második párosítás sorsolásakor az eseményen közreműködő Andrej Arsavin azt a Manchester Unitedet húzta ellenfélnek a Villarrealnak, amellyel azonos négyesben szerepelt a csoportkörben, az angolok nyerték az F csoportot, a spanyolok végeztek a második helyen.

Mivel ez kizáró ok a nyolcaddöntő sorsolásakor (azonos nemzetbeliek és a csoportból érkező együttesek nem kerülhetnek össze), a hiba felismerését követően új ellenfelet kellett húzni az Európa-liga címvédője mellé. A város maradt, a csapat változott: végül a Manchester Cityt kapták a spanyolok a csoportelsők közül.

Csakhogy ezt követően a következő párosítás húzásánál az Atlético lehetséges ellenfelei közé nem került be az MU (a madridiak a Bayernt kapták), magyarán már ezt a párosítást is és az ezt követőket mind befolyásolta a hiba, amelyet a hivatalos indoklás szerint a sorsolásnál közreműködő szoftver okozott.

A blancók vezetősége arra hivatkozott, hogy mivel a hiba azután lépett fel, hogy a spanyol klubot a számára kedvező protugál Benficával már összepárosították, ezért az újrasorsolást nem teljesen elölről kéne kezdeni, hanem ettől a ponttól kéne folytatni – számolt be róla a Mirror.

Természetesen az UEFA nem fogadta el a rendhagyó javaslatot, és teljes újrasorsolást rendelt el, mely során a Real Madrid új ellenfele a mezőny egyik legerősebb együttesének tartott, a Neymarral-Mbappé-Messi csodatrióval ellátott Paris Saint-Germain lett.

