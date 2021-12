Forma–1: videón Hamilton kendőzetlen véleménye a világbajnokság eredményéről

Új felvétel került nyilvánosságra, melyen a Mercedes hétszeres világbajnok pilótája, Lewis Hamilton a vasárnapi minden eldöntő Abu-dzabi Nagydíj utolsó körében összegezte véleményét a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) döntéseiről a versenyen – számolt be róla a Daily Mail.

„Ezt manipulálták” – fogalmazott röviden és velősen a csapatrádión a brit autóversenyző.

Mint arról korábban beszámoltunk, a sport világában vegyes a fogadtatása Max Verstappen Forma–1-es világbajnoki győzelmének, a kritizálók szerint a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíj végén megkérdőjelezhető, „elfogadhatatlan” döntések születtek, amelyek aztán a Red Bull holland versenyzőjének sikeréhez vezettek.

Természetesen az eredmény a briteknél váltotta ki a legnagyobb felháborodást. Több sportoló és közéleti személyiség is kifejezte nem tetszését.

A Tottenham Hotspur Európa-bajnoki ezüstérmes angol válogatott labdarúgója, Harry Kane például a Twitter-oldalán úgy vélte, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltont megfosztották nyolcadik diadalától. A 36 éves brit pilóta végig vezetett a futamon, de öt körrel a leintés előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely lehetőséget teremtett Verstappennek az előzésre.

Ezután előbb azt közölték, hogy a két vb-rivális közé „beszorult”, lekörözött pilóták nem előzhetik meg a Safety Cart, egy körrel később aztán megváltoztatták ezt a döntést, melynek eredményeként a friss gumikkal támadó Verstappen az utolsó körben lehagyta Hamiltont, ez pedig vb-címet ért neki.

„Nem vagyok szakértő, de úgy érzem, néhány bizarr szabály teljes mértékben sportszerűtlen előnyt vagy hátrányt eredményez. Miért kellene Hamiltonnak bűnhődnie más valaki balesete miatt?” – tette fel a kérdést Kane, aki úgy vélte, a „Mercedes brit versenyzője szó szerint tökéletes futamot teljesített, majd elvették tőle a vb-címet.” A csatár szerint kár, hogy ennek így kellett végződnie.

He literally raced the perfect race under the highest pressure and gets the World Championship taken away from him. Seems like common sense to keep the lead that you’d raced so hard to gain. Shame it had to end like that.

— Harry Kane (@HKane) December 12, 2021