Max Verstappen először Forma–1-es világbajnok!

Az év utolsó futama rég nem látott izgalmakat hozott, Hamilton jobban rajtolt és végig vezetett, ám az utolsó néhány kilométeren Verstappen kihasználta gumielőnyét, és a döntő pillanatban lehagyta hétszeres vb-győztes brit riválisát.

Verstappen és Hamilton mögött Carlos Sainz Junior, a Ferrari spanyol versenyzője ért célba harmadikként. Verstappennek ez volt az idei 10., és pályafutása 20. futamgyőzelme, valamint ő lett az F1 első holland, egyben negyedik legfiatalabb világbajnoka.

A rajtot Hamilton sokkal jobban kapta el, mint Verstappen, ráadásul a pole pozícióból startoló holland versenyző autójának kereke kipörgött az indulásnál. A címvédő így elsőként fordult el az első kanyarban, miközben hátrébb Pérez átvette a harmadik pozíciót Lando Norristól (McLaren).

de túlságosan rövidet fékezett, a kanyarban leterelte a pályáról ellenfelét, akinek muszáj volt a bukótéren keresztül visszatérni az aszfaltra. Hamilton így az élen maradt, a versenybíróság pedig úgy látta, hogy Verstappen manővere miatt kellett elhagynia a pályát, ezért egyik pilótát sem büntette meg.

A 14. körre Hamilton előnye több mint 6 másodperc volt Verstappennel szemben, ezért a Red Bull behívta a boxba kerékcserére a hollandot, egy körrel később pedig a Mercedes is friss abroncsokat tett az addig élen álló brit versenyző autójára.

Így átmenetileg Pérez vette át a vezetést, Hamilton pedig a második pozícióban száguldva sorra futotta meg a leggyorsabb köröket, Verstappennel szemben 8 másodperc körüli előnye volt.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀

And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021