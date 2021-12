Elutasították a Mercedes mindkét óvását, Verstappen a világbajnok

A Mercedes két óvást nyújtott be a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjat követően a Nemzetközi Automobil-szövetség versenyigazgatójának, Michael Masinak. Az elsőben azt kifogásolta a hétszeres világbajnok német-brit istálló, hogy Max Verstappen a verseny utolsó újraindítást megelőzően, az 57. kör végén megelőzte Lewis Hamiltont a pályára festett úgynevezett biztonsági autós vonal előtt, vagyis sárga zászlójelzés alatt.

Második beadványában azt kifogásolta Hamilton csapata, hogy Michael Masi engedélyezte, hogy öt versenyző – Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso és Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), valamint Sebastian Vettel (Aston Martin) – megelőzze az akkor még vezető Hamiltont. A Mercedes érvelése szerint ez tette lehetővé, hogy Verstappen felzárkózzon közvetlenül Hamilton mögé, és megelőzze a Mercedest az utolsó körben.

Az FIA vasárnap esti közleményében kifejtette:

a Mercedes azzal érvelt, hogy a Red Bull megsértette a szabálykönyv 48.12-es cikkelyét, amely kimondja, „minden olyan autónak, amelyet az élen haladó lekörözött, vissza kell előznie a vezető körben lévő autókat és a biztonsági autót”, továbbá „amint az utolsó lekörözött megelőzte az élen haladót, a biztonsági autó a következő kör végén visszatér a boxba”.

A versenybírók négy órával a versenyt követően, helyi idő szerint éjfél után közölték, hogy utóbbi óvásnak nem adnak helyt. További tanácskozás következett, majd a döntnökök közölték, hogy a másik óvást is elutasítják, így Verstappen immár hivatalosan világbajnoknak tekinthető.

