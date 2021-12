Végső visszaszámlálás az F1-ben: Verstappen először vagy Hamilton nyolcadszor?

Harmincadik alkalommal dönt az utolsó futam a világbajnoki címről a Forma–1-ben, az azonban 1974 óta először, és mindössze másodszor fordul elő, hogy két pilóta azonos pontszámmal érkezik a szezonzáróra. A vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjon eldől, hogy a holland Max Verstappent először vagy az angol Lewis Hamiltont nyolcadszor koronázzák-e a száguldó cirkusz királyává.

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája és Lewis Hamilton, a Mercedes brit vb-címvédője beszélget a Forma–1-es Spanyol Nagydíj után a montmelói pályán, 2021. május 9-én (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Emilio Morenatti)

Minden idők egyik leghosszabb, 22 futamból álló szezonját zárja ezen a hétvégén a száguldó cirkusz Abu-Dzabiban, amely Max Verstappen és Lewis Hamilton párviadaláról marad emlékezetes.

A Red Bull holland pilótája a nyár elején nagy menetelést produkált, a Monacói és az Osztrák Nagydíj között öt versenyből négyet megnyert, ezzel 32 pontra növelte előnyét az összetettben Hamiltonnal szemben. Ezt követően a két bajnokaspiráns karambolozott Silverstone-ban, Verstappen kiesett, Hamilton nyert, ezzel a hétszeres vb-címvédő felzárkózott a bajnoki csatában. Monzában, az Olasz Nagydíjon ismét ütközött, és ezzel nullázott a két kakas, majd a szezon hajrájában összességében a Mercedes bizonyult erősebbnek. Hamilton zsinórban három győzelmet aratott Brazíliában, Katarban és Szaúd-Arábiában – utóbbi futamon ismét ütköztek a vezető helyét foggal-körömmel védő hollanddal – ennek eredményeként mindkét versenyző 369,5 ponttal érkezett a mindent eldöntő nagydíjra.

After 21 races, nothing splits Max Verstappen and Lewis Hamilton Who will be crowned champion of the world on Sunday? 🏆#AbuDhabiGP | #F1 | #HistoryAwaits pic.twitter.com/UqOjuXEpQQ — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

A 2021-es világbajnoki címet az a pilóta nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjti, így a vasárnap 14 órakor kezdődő verseny forgatókönyve viszonylag egyszerű.

Amennyiben ismét összeütköznének, és mindketten a verseny feladására kényszerülnének, Verstappen végezne a pontverseny élén, ugyanis több futamgyőzelmet szerzett az idényben, mint Hamilton (9–8).

eddig csak egyszer fordult elő, hogy a két vb-éllovas pontegyenlőséggel fordult rá a döntő futamra.

A Forma–1 több mint 70 éves történetében

1974-ben a brazil Emerson Fittipaldi negyedikként kormányozta célba McLarenjét az Amerikai Nagydíjon, Watkins Glenben, míg svájci riválisa, Clay Regazzoni küszködött a rosszul beállított Ferrarival, és csak tizenegyedik lett. Ezzel a brazil megszerezte pályafutása második vb-címét.

A Fittipaldi-Regazzoni-Peterson 1-2-3 in Canada, OTDI 1974, meant the WDC would be decided at Watkins Glen… 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/rXtnAtP7ik — Stuart Dent (@Stuart_Dent) September 22, 2016

Az azóta eltelt 47 évben tizenhatszor fordult elő, hogy a bajnokság utolsó futama döntött a világbajnok személyéről. 1976-ban James Hunt mindössze egy pont előnnyel szerezte meg a trófeát riválisa, Niki Lauda előtt, miután a McLaren angol pilótája harmadik lett az esőáztatta Japán Nagydíjon, Lauda pedig a második körben önszántából kiállt. Az ereje teljében versenyző osztrák Ferrari-pilóta két és fél hónappal korábban majdnem otthagyta a fogát egy szörnyű tüzes balesetben, a Nürburgringen, ezért nem volt hajlandó ismét kockára tenni az életét a vb-címért Fudzsiban.

A nyolcvanas években négy alkalommal is az utolsó futamra maradt a döntés. Különösen emlékezetes Nelson Piquet 1983-as világbajnoki címe, amikor a brazil kétpontos hátrányból fordítani tudott Kyalamiban, a szezon nagy részében domináló Renault Turbót kormányzó Alain Prosttal szemben. Piquet ezzel nemcsak a saját maga második trófeáját gyűjtötte be, de ő lett az első turbómotoros világbajnok is a Brabham-BMW-vel.

#OnThisDay in 1983. Nelson Piquet became a double F1 World Champion, bringing his Brabham-BMW-BT52B home in 3rd position in the season-ending South African Grand Prix at Kyalami.

Teammate Riccardo Patrese won the race, his second F1 victory. © Motorsport Images #F1 pic.twitter.com/cgeeKaWg2k — Grand Prix Racing 🏁 (@GP_1950_2021) October 15, 2020

Minden idők egyik legizgalmasabb világbajnoki fináléjára 1986-ban került sor az ausztráliai Adelaide-ben. Mindenki azt várta, hogy a szezonban domináns Williams-Honda Turbót vezető Nigel Mansell vagy csapattársa, Nelson Piquet lesz a befutó, Mansell azonban 320 km/h-s tempónál durrdefektet kapott és a betonfalnak ment, a Williams-istálló pedig kénytelen volt egy harmadik, biztonsági kerékcserére kihívni Piquet-t, nehogy a brazil is hasonlóan járjon. Ezek után kocsija erejét okosan beosztó Alain Prost nevető harmadikként megszerezte a győzelmet, s azzal a világbajnoki címet is.

Az 1994-es világbajnoki finálét szintén az adelaide-i utcai pályán rendezték, és az Ayrton Senna halála után a szezonban domináló, de két futamról eltiltott Michael Schumachernek egyetlen ellenfele maradt, Damon Hill. Schumacher vezette az utolsó futamot, de az egyik kanyarnál hibázott, a betonfalnak ment, ahonnan Benetton-Fordja visszapattant a pályára. Hillnek, aki ezúttal gyorsabb volt a Williams-Renault-val, csak el kellett volna mennie a német mellett és megnyerni a versenyt.

De amikor Schumacher mellé ért, a német éppen elindult, és nekiment a Williams első futóművének, amely elhajlott. Mindketten kiestek, így Schumacher egyetlen ponttal megszerezte első bajnoki koronáját.

Karambol döntötte el az 1997-es világbajnokságot is, ezúttal Jacques Villeneuve (Williams) és az immár Ferrarit kormányzó Schumacher között. Második kerékcseréje után a kanadai gyorsabb volt a pályán, mint a Ferrari, de amikor előzésbe kezdett, a meglepett Schumacher ráhúzta a kormányt és összeütköztek. A német a helyszínen kiesett, míg Villeneuve tovább sántikált a sérült Williamsszel.

Lap 44 – Controversy as Michael Schumacher hits Jacques Villeneuve, ending MSC’s own title hopes. European GP, Jerez, 26th October 1997 #F1 pic.twitter.com/o5O9wdFobx — F1 in the 1990s 🚦🏎🏁🏆🍾 (@1990sF1) October 26, 2017

Mint később kiderült, az ütközéstől lepattantak az akkumulátort rögzítő csavarok, így bármikor kieshetett volna. A kanadai a futam végére lelassult, mindkét McLaren megelőzte, de a harmadik hely is elég volt neki ahhoz, hogy világbajnok legyen. Schumachert azzal büntették, hogy törölték a szezonban gyűjtött 78 pontját és bajnoki második helyét.

2000 óta hatszor maradt az utolsó futamra a világbajnoki cím eldöntése.

Az izgalmakat tekintve kiemelkedő volt a 2007-es és a 2008-as finálé, amelyeket a brazíliai Interlagosban rendeztek.

2007-ben a szezon nagy részében Fernando Alonso és az újonc Lewis Hamilton uralta a pályát a McLaren-Mercedesszel. Csak az első ferraris szezonját futó Kimi Räikkönen tudott lépést tartani velük, aki Hamilton buta balesete után (kerékcserére tartva a boxutcába vezető út melletti kavicságyba csúszott) megnyerte az utolsó előtti futamot Kínában. Az angol újonc hiába rajtolhatott az első sorból a mindent eldöntő Brazil Nagydíjon, elektronikai hiba miatt visszaesett, és tehetetlenül figyelte, amint a Ferrari másik pilótája, Felipe Massa átengedi a vezetést Räikkönennek, és a finn megnyeri a versenyt. Alonso harmadiknak hozta be a másik McLarent, így alakult ki minden idők legszorosabb végeredménye: 1. Räikkönen, 110 pont, 2. Hamilton és Alonso (holtversenyben), 109–109 pont.

A 2008-as Brazil Nagydíj leintésekor Felipe Massa mintegy 40 másodpercig világbajnoknak érezhette magát, ám végül Hamilton és a McLaren ünnepelhetett.

Another F1 title battle for the ages from 2008 – as @LewisHamilton clinches his first championship on the last lap of the season 😮🏆#F1 #HistoryAwaits pic.twitter.com/dAqLdtuYmP — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

A Ferrari brazilja mindent jól csinált: a pole pozícióból indulva szinte végig vezetett, és megnyerte a versenyt a hol rákezdő, hol meg elálló esőben. Hamilton végig szenvedett a gumik miatt, de az utolsó kerékcseréjénél az átmeneti abroncsokat szerelte fel neki a csapata, amivel meg tudta előzni a pályán a kopott gumikon csúszkáló Timo Glock Toyotáját – az utolsó kör utolsó előtti kanyarjában! Az angol ötödik helye aranyat ért, ezzel ugyanis bebiztosította élete első F1-es világbajnoki címét.

Abu-Dzabiban, a 2009-ben átadott YAS Marina pályán eddig kétszer dőlt el a világbajnoki cím sorsa, 2010-ben és 2016-ban.

Előbbi azért marad emlékezetes, mert az utolsó futamra még négy versenyzőnek – Sebastian Vettel, Alonso, Hamilton és Mark Webber – maradt matematikai esélye a koronára. Alonso csapata, a Ferrari taktikai baklövést követett el azzal, hogy a Red Bull ausztrál pilótáját, Webbert „követte le” a kerékcsere-stratégiával, nem Vettelt – a német a saját tempóját futva simán megnyerte a versenyt és azzal együtt a vb-címet, míg Alonso beragadt az orosz Petrov Renault-ja mögé, így csak hetedik lett. Hamilton másodiknak hozta célba a McLarent, de miután Vettel győzött, ez nem ért számára babérkoszorút.

Onde vocês estavam há 10 anos? Nesse dia em 2010, Sebastian Vettel ganhava o seu primeiro título após o GP de Abu Dhabi e se tornava o piloto mais jovem a ser campeão mundial de Formula 1.#Seb5 #Vettel #F1 #TurkishGP #F1noSporTVpic.twitter.com/THmYuSZ3QW — Portal Sebastian Vettel 🇧🇷🐝 (@PortalSeb) November 14, 2020

Legutóbb 2016-ban dőlt el az utolsó versenyen a vb-cím, a Mercedes két pilótája, Nico Rosberg és Lewis Hamilton között. Az angol a pole pozícióból indulva, a leggyorsabb kört is megfutva győzött, de Rosberg tudta, hogy neki a második hely is elég a dicsőséghez. A német egy bátor manőverrel megelőzte Vettel Ferrariját, s ezzel megszerezte az első és egyetlen világbajnoki címéhez szükséges pontokat. Ez volt az utolsó alkalom, hogy Hamilton alulmaradt a csapattársával szemben egy világbajnoki idényben.

Az elmúlt 50 év legszorosabb F1-es világbajnoki fináléi



Elöl a vb-címet megszerző versenyző neve szerepel

1974: Amerikai GP: Emerson Fittipaldi (McLaren) – Clay Regazzoni (Ferrari), Jody Scheckter (Tyrrell)

1976: Japán GP: James Hunt (McLaren) – Niki Lauda (Ferrari)

1981: Las Vegas-i GP: Nelson Piquet (Brabham) – Carlos Reutemann (Williams), Jacques Laffite (Ligier)

1983: Dél-afrikai GP: Nelson Piquet (Brabham) – Alain Prost (Renault), René Arnoux (Ferrari)

1984: Portugál GP: Niki Lauda (McLaren) – Alain Prost (McLaren)

1986: Ausztrál GP: Alain Prost (McLaren) – Nigel Mansell (Williams), Nelson Piquet (Williams)

1994: Ausztrál GP: Michael Schumacher (Benetton – Damon Hill (Williams)

1996: Japán GP: Damon Hill (Williams) – Jacques Villeneuve (Williams)

1997: Európa GP: Jacques Villeneuve (Williams) – Michael Schumacher (Ferrari)

1998: Japán GP: Mika Häkkinen (McLaren) – Michael Schumacher (Ferrari)

1999: Japán GP: Mika Häkkinen (McLaren) – Eddie Irvine (Ferrari)

2003: Japán GP: Michael Schumacher (Ferrari) – Kimi Räikkönen (McLaren)

2007: Brazil GP: Kimi Räikkönen (Ferrari) – Lewis Hamilton (McLaren), Fernando Alonso (McLaren)

2008: Brazil GP: Lewis Hamilton (McLaren) – Felipe Massa (Ferrari)

2010: Abu-dzabi GP: Sebastian Vettel (Red Bull) – Fernando Alonso (Ferrari), Lewis Hamilton (McLaren), Mark Webber (Red Bull)

2012: Brazil GP: Sebastian Vettel (Red Bull) – Fernando Alonso (Ferrari)

2016: Abu-dzabi GP: Nico Rosberg (Mercedes) – Lewis Hamilton (Mercedes)