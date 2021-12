Ekkora bombagólt sem látni minden hétvégén – VIDEÓ

A mérkőzés első félidejében nem esett gól, a második játékrészben azonban kettő is, a második pedig alighanem nyugodt szívvel pályázhat a hónap találata címre.

A 72. percben Andre Hahn törte meg a jeget az Augsburgnak, majd miután már mindenki elkönyvelte a szűk vendégsikert, pár perccel a vége előtt Niklas Dorsch úgy döntött, még szebbé varázsolja a péntek estét a csapat szurkolói számára. Egy gyengécske felszabadítást követően 30 méterről kapura lőtte a labdát, amely védhetetlenül vágódott a kölni kapuba.

A jelenet 0:30-tól látható:

Simply stunning from Niklas #Dorsch in #KOEFCA as @FCA_World secure a vital first away win of the season in the #Bundesliga. ⚽😵 pic.twitter.com/nt70ByVkm5

