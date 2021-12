A gólzápor elmaradt Kongó ellen, de magabiztosan nyertek a magyar kézis lányok

A magyarok Szlovákiát és Csehországot felülmúlták, Németországtól viszont kikaptak, így az E csoport második helyén végeztek és két pontot vittek magukkal a középdöntőbe, ahol vereséget szenvedtek Dániától. Mivel péntek délután a németek nyertek a Koreai Köztársaság ellen, biztossá vált, hogy a magyar együttes nem juthat a negyeddöntőbe.

🇭🇺🆚🇨🇬 Hungary secure their first win in the main round as they defeat Congo 💪 #Spain2021 #sheloveshandball pic.twitter.com/BU2eORrKMt

— International Handball Federation (@ihf_info) December 10, 2021