Megbüntették a nőt, aki tömegbukást okozott a Tour de France-on

A bresti bíróság 1200 euró (439 ezer forint) megfizetésére kötelezte a 31 éves nőt, akinek útra betartott táblájában a német négyszeres időfutam-világbajnok, Tony Martin fennakadt és elesett.

Mivel az eset 46 kilométerrel a cél előtt a mezőny elejében történt, több mint ötven versenyző volt érintett a bukásban. A földre kerültek között volt az esélyesek közül a szlovén Primoz Roglic, de ő folytatni tudta a versenyt.

A French woman who caused a huge pile-up during the first stage of this year’s Tour de France cycling race must pay a fine of €1,200, a court in Brittany has ruled, according to media reports https://t.co/5BkDbmgP1P

