Újra kórházba került Pelé

Visszatért a kórházba a háromszoros világbajnok brazil labdarúgó, Pelé, ahol folytatják vastagbéldaganatának kezelését.

A 81 esztendős Pelénél augusztus végén diagnosztizálták a tumort, szeptember elején megoperálták, majd hetekig az intenzív osztályon lábadozott, ahonnan október elején állapota javulása után engedték haza.

BREAKING: Brazil legend, Pele has been admitted to a hospital in Sao Paulo for his colon tumor 🇧🇷

Get well soon, Legend! pic.twitter.com/g2RkDrGd63

— Sportscraft Briefly (@SportscraftMag_) December 8, 2021