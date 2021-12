Őrült véghajrá: Verstappen és Hamilton pontegyenőséggel vág neki a döntő futamnak

A hétvégi Szaúd-arábiai Nagydíjat a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte. Ezzel nemcsak megakadályozta, hogy holland riválisa, Max Verstappen már az utolsó előtti futamon megszerezze első vb-címét, hanem holtversenyben a világbajnoki tabella élre került a Red Bull pilótájával. A két rivális így azonos pontszámról várhatja a világbajnoki cím sorsát eldöntő vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjat.

ICYMI: Our top two are TIED on points with one round to go!

Verstappen technically maintains the lead, as he has more wins (9) than Hamilton (8)#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/C201RydF4r

— Formula 1 (@F1) December 6, 2021