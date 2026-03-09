Viktor Orbán: trebuie prevenită creşterea preţului motorinei şi al benzinei la niveluri insuportabile

Budapesta, 9 martie 2026, luni (MTI) - Este necesar să prevenim creşterea preţului motorinei şi al benzinei până la niveluri insuportabile - a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, într-un mesaj video publicat luni dimineaţă pe pagina sa de Facebook.

Şeful executivului de la Budapesta a arătat că, pe fondul blocadei ucrainene asupra transporturilor de petrol şi al conflictului armat din Orientul Mijlociu, preţul ţiţeiului a început să înregistreze o creştere accentuată şi în Ungaria.

În aceste condiţii, blocada petrolieră instituită de Volodimir Zelenski reprezintă, în prezent, cea mai gravă ameninţare nu doar pentru Ungaria şi Slovacia, ci pentru întreaga Uniune Europeană (Uniunea Europeană) – a subliniat prim-ministrul.

Viktor Orbán a precizat că, pentru a contracara acest risc, sunt necesare două decizii la nivel european: revizuirea şi suspendarea tuturor sancţiunilor impuse asupra energiei provenite din Rusia.

În acest sens, premierul ungar a transmis luni o scrisoare preşedintei Comisiei Europene (Comisia Europeană), Ursula von der Leyen, prin care a iniţiat demersul privind reanalizarea acestor sancţiuni.

„La nivel naţional trebuie, totodată, să prevenim creşterea preţului motorinei şi al benzinei până la niveluri insuportabile. În acest scop am convocat pentru începutul acestei după-amiezi o şedinţă extraordinară a guvernului. După încheierea reuniunii voi reveni cu informaţii suplimentare”, a declarat Viktor Orbán.