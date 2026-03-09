Nagy Márton: guvernul reduce accizele la carburanţi până la nivelul minim prevăzut de Uniunea Europeană

Budapesta, marţi, 10 martie 2026 (MTI) - Pe lângă preţul protejat introdus pentru carburanţi, aplicabil de luni de la miezul nopţii, guvernul va reduce şi accizele la benzină şi motorină, care vor scădea astfel până la nivelul minim prevăzut de Uniunea Europeană, şi va interzice totodată exportul de ţiţei, precum şi al benzinei de tip 95 şi al motorinei - a anunţat Márton Nagy într-o postare publicată luni seara pe Facebook.

Ministrul a arătat că, pe fondul războiului din Iran şi al blocadei petroliere impuse de Ucraina, preţurile internaţionale ale petrolului au crescut abrupt. Pentru a contracara efectele negative, guvernul introduce, în vederea protejării familiilor, întreprinderilor, fermierilor şi transportatorilor din Ungaria, un preţ protejat pentru carburanţi, aplicabil de luni de la miezul nopţii, peste care preţurile cu amănuntul nu vor putea creşte.

În cazul benzinei de tip 95, preţul maxim va fi de 595 de forinţi pe litru, iar în cazul motorinei de 615 forinţi pe litru, a subliniat ministrul.

Livrarea benzinei de tip 95 şi a motorinei către comercianţi se va face la un preţ inferior preţului protejat.

Potrivit ministrului, preţul protejat se aplică doar vehiculelor înmatriculate în Ungaria, care deţin plăcuţe de înmatriculare şi certificat de înmatriculare ungare.

De asemenea, guvernul a decis eliberarea stocului strategic de produse petroliere corespunzător unei perioade de 45 de zile, a adăugat el.

Pentru reducerea poverii fiscale şi pentru consolidarea securităţii aprovizionării, acciza la benzină va fi redusă cu 19,25 forinţi pe litru (de la 158,8 forinţi la 139,55 forinţi), iar acciza la motorină cu 20,48 forinţi pe litru (de la 148,76 forinţi la 128,28 forinţi).

În plus, guvernul va interzice exportul de ţiţei, precum şi al benzinei de tip 95 şi al motorinei, şi va acţiona ferm împotriva practicilor comerciale abuzive – se arată în postare.