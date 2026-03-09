Conflictul iranian - Péter Szijjártó: continuă operarea curselor de evacuare din Orientul Mijlociu

Budapesta, luni, 9 martie 2026 (MTI) - Criza din Orientul Mijlociu continuă să nu se îndrepte către o soluţionare, iar atacurile iraniene rămân extrem de active şi intense împotriva unor state arabe; în aceste condiţii, Ungaria continuă operarea curselor de evacuare şi depune eforturi pentru a repatria toţi cetăţenii ungari care au rămas blocaţi în regiune şi doresc să revină în Ungaria - a anunţat luni dimineaţă, pe pagina sa de Facebook, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit ministrului, duminică a fost operată încă o cursă de evacuare din Riyadh, prin care au fost repatriaţi cetăţeni ungari rămaşi blocaţi în Arabia Saudită, precum şi în Bahrain şi Kuweit.

Acesta a precizat că luni vor fi operate două zboruri, ambele urmând să transporte cetăţeni ungari din capitala Omanului, Muscat, către Budapesta. În total, 180 de cetăţeni ungari vor fi repatriaţi în contextul crizei din Orientul Mijlociu, dintre care 157 de persoane au rămas blocate de mai mult timp în Dubai, însă nu au putut reveni în Ungaria din cauza gradului ridicat de ocupare a aeronavelor şi a posibilităţilor limitate de zbor.

Aceştia sunt transportaţi cu autobuzele către capitala Omanului, de unde, împreună cu cei 23 de cetăţeni ungari care se aflau deja în aşteptare în Oman, vor reveni luni în Ungaria – a precizat ministrul în postarea sa.