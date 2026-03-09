Conflictul iranian - Gábor Terjék: majorarea nivelului de ameninţare teroristă serveşte aplicării eficiente a măsurilor preventive

Budapesta, luni, 9 martie 2026 (MTI) - Majorarea nivelului de ameninţare teroristă în Ungaria are rolul de a facilita aplicarea eficientă a măsurilor preventive - a declarat luni, în partea publică a şedinţei Comisiei pentru apărare şi ordine publică a Parlamentului ungar, şeful Oficiului Directorului General al Centrului de Combatere a Terorismului (TEK).

Generalul de brigadă Gábor Terjék a declarat, în informarea prezentată comisiei parlamentare, că experienţele internaţionale arată – mai ales în perioadele de escaladare a conflictelor din Orientul Mijlociu – că nivelul expunerii la riscuri de securitate creşte.

Potrivit acestuia, majorarea nivelului de ameninţare teroristă permite consolidarea protecţiei obiectivelor religioase şi diplomatice, întărirea securităţii infrastructurilor critice şi sporirea capacităţii de reacţie a instituţiilor competente. Specialistul a subliniat că prevenţia nu este doar justificată, ci şi inevitabilă, necesară şi obligatorie.

El a arătat că, în situaţiile în care, într-un conflict regional, actori statali sau organizaţii extremiste intră în confruntare cu puteri occidentale, efectele de securitate depăşesc, de regulă, limitele geografice ale teatrului de operaţiuni. În astfel de circumstanţe, nivelul ameninţării creşte în cazul tuturor statelor care fac parte din sistemul de alianţe occidentale.

Gábor Terjék a adăugat că, având în vedere atenţia sporită la nivel internaţional, se poate constata o creştere a riscurilor în special în cazul obiectivelor cu legături americane sau israeliene. În acest context, Ungaria nu poate fi considerată un actor periferic – a subliniat el.

Oficialul a amintit că, ţinând cont de aceşti factori, ministrul de interne, cu acordul Consiliului de Apărare, a dispus, la 28 februarie, ridicarea nivelului de ameninţare teroristă.

Potrivit lui Gábor Terjék, probabilitatea producerii unor acte teroriste trebuie avută în vedere în întreaga Europă, „un exemplu regretabil în acest sens fiind incidentul petrecut la ambasada Statelor Unite din Oslo”.

El a precizat că poliţia a consolidat protecţia misiunilor diplomatice, a intensificat controalele de securitate la instituţiile publice vizate şi a dispus întărirea dispozitivului de securitate la Aeroportul Internaţional Liszt Ferenc din Budapesta, precum şi la alte aeroporturi implicate în aviaţia civilă. Totodată, autorităţile au luat legătura şi cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ungaria (Mazsihisz).

De asemenea, cooperarea cu instituţiile partenere din străinătate este continuă, schimbul de informaţii fiind permanent şi intensificat, iar datele sunt centralizate, analizate şi evaluate de către TEK şi de Comitetul de Coordonare Antiteroristă (TKB).

Gábor Terjék a subliniat că autorităţile depun toate eforturile pentru a garanta securitatea cetăţenilor ungari şi sunt pregătite să adopte imediat măsurile necesare în cazul apariţiei oricărei informaţii care ar putea pune în pericol siguranţa populaţiei.

Preşedintele comisiei, Lajos Kósa (Fidesz), a dorit să afle dacă sunt luate măsuri pentru securitatea studenţilor proveniţi din state implicate în conflict, dar care studiază în Ungaria, precum şi ce risc ar putea reprezenta infiltrarea în Ungaria a unor persoane cu experienţă militară.

„Deşi războiul din Ucraina nu s-a încheiat încă, este posibil ca persoane cu experienţă militară să pătrundă în Ungaria, să obţină arme, iar preşedintele ucrainean l-a ameninţat cu moartea pe premierul ungar şi au existat mai multe semnale potrivit cărora nu poate fi exclus un atac împotriva Ungariei”, a spus el.

Gábor Terjék a răspuns că nu poate oferi detalii cu privire la aceste întrebări în cadrul şedinţei publice.

Deputatul Előd Novák (Mi Hazánk) a întrebat cât timp va fi menţinut nivelul ridicat de ameninţare teroristă.

Acesta a remarcat, de asemenea, cum se împacă afirmaţia guvernului potrivit căreia Ungaria este cea mai sigură ţară cu existenţa unei stări permanente de pericol, fiind singurul stat membru NATO aflat într-o astfel de situaţie.