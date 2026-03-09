CÖF-CÖKA: Marşul Păcii poate oferi un exemplu şi pentru Europa

Budapesta, 9 martie 2026, luni (MTI) - Organizatorii Marşului Păcii, programat pentru 15 martie la Budapesta, se aşteaptă la o participare foarte numeroasă, chiar fără precedent, evenimentul urmând să ofere un exemplu şi pentru Europa - a declarat László Csizmadia, preşedintele Forumul de Cooperare Civică - Fundaţia de Utilitate Publică pentru Cooperare Civică (Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, CÖF-CÖKA), luni, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, marşul din acest an va urma traseul tradiţional: participanţii se vor aduna începând cu ora 9.00 în Piaţa Elvis Presley, iar la ora 11.00 coloana va porni pe traseul bulevardul Szent István, Piaţa Nyugati şi strada Alkotmány, până la Piaţa Kossuth, unde participanţii vor asculta discursul prim-ministrului Viktor Orbán.

Preşedintele CÖF-CÖKA a subliniat că suveranitatea Ungariei este supusă atât unor presiuni externe, cât şi unor atacuri interne. „Le transmitem de aici conspiratorilor care pregătesc înlăturarea guvernului legitim că îl vom apăra pe prim-ministrul nostru, Viktor Orbán, care îmbină virtuţile lui Ferenc Deák şi Lajos Kossuth. Vom apăra independenţa patriei noastre, respingem imigraţia ilegală şi ne opunem ideologiei de gen”, a afirmat acesta.

El a adăugat că o noutate legată de eveniment este faptul că denumirea „Marşul Păcii” beneficiază în prezent şi de protecţie juridică în materia drepturilor de autor.

„Dragi compatrioţi, veniţi cu toţii pe 15 martie la Marşul Păcii, care priveşte chestiunile fundamentale ce ne influenţează pe termen lung viaţa şi viitorul”, a declarat László Csizmadia.

Omul de afaceri Gábor Széles a declarat că toate marşurile organizate până acum au suscitat un interes ridicat, iar organizatorii speră că şi de această dată participarea va fi cel puţin la fel de mare ca la ediţiile precedente.

Publicistul Zsolt Bayer a reamintit că, atunci când în 2012 a fost conceput primul Marş al Păcii, organizatorii nu şi-au imaginat că evenimentul va deveni un „brand” şi că va fi organizat şi după 14 ani.

Redactorul-şef al revistei „Demokrata”, András Bencsik, a declarat că alegerile din 12 aprilie vor decide dacă în Europa va prevala războiul sau pacea.

Politologul Tamás Fricz, membru al consiliului de administraţie al CÖF-CÖKA, a subliniat că miza alegerilor din aprilie este alegerea între pace şi război.

Jurnalistul István Stefka a spus că sloganul Marşului Păcii din 2012 – „nu vom fi o colonie” – rămâne valabil şi astăzi.

Purtătorul de cuvânt al CÖF-CÖKA, Zoltán Lomnici Jr., a subliniat că cea mai importantă lecţie istorică este că ungurii nu îşi vor trimite copiii şi nepoţii la război.