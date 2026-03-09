A fost consolidată protecţia Centralei Energetice Mátravidéki din Lőrinci

Lőrinci, 9 martie 2026, luni (MTI) - Şi la Centrala Energetică Mátravidéki (Mátravidéki Erőmű) a fost consolidată protecţia infrastructurii energetice critice prin implicarea forţelor armate - a anunţat comandantul Comandamentului Operaţional Interarme al Forţelor de Apărare ale Ungariei (Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság), în cadrul unei conferinţe de presă organizate luni pe teritoriul centralei din judeţul Heves.

Generalul-maior László Antal a precizat că, la centrala energetică din Lőrinci – una dintre unităţile de producere a energiei aparţinând Companiei Naţionale de Electricitate a Ungariei (Magyar Villamosművek – MVM) – militarii Brigăzii Garnizoanei Budapesta „vitéz Sándor Szurmai” (vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrségi Dandár) din cadrul Forţelor de Apărare ale Ungariei (Magyar Honvédség) desfăşoară activităţi de întărire a pazei şi protecţiei, în regim de serviciu permanent, 24 de ore din 24.

El a reamintit că, la 25 februarie, guvernul ungar a decis consolidarea protecţiei infrastructurilor şi a instalaţiilor energetice din Ungaria, precum şi intensificarea măsurilor de pază şi securitate, decizia fiind publicată la 27 februarie în Hotărârea Guvernului nr. 30/2026 (30/2026-os kormányrendelet).

Potrivit acestuia, în prezent aceste măsuri sunt implementate în 75 de locaţii, activităţile incluzând paza şi protecţia obiectivelor, patrularea şi măsuri de apărare împotriva dronelor.

La îndeplinirea acestor misiuni participă, alături de unităţile desemnate ale Forţelor de Apărare ale Ungariei (Magyar Honvédség), instituţii ale Ministerului de Interne (Belügyminisztérium), administraţii locale, diverse organisme guvernamentale, precum şi companii private de securitate care asigură paza infrastructurilor.

În cadrul forţelor implicate sunt reprezentate toate componentele armatei: forţele terestre, forţele aeriene şi forţele pentru operaţiuni speciale. Pe lângă personalul militar profesionist şi contractual, în aceste activităţi au fost mobilizaţi şi membri ai rezervelor militare.

László Antal a subliniat că, la Lőrinci – la fel ca şi în alte locaţii – cooperarea cu compania furnizoare de energie este foarte bună, existând un contact permanent şi un flux constant de informaţii, ceea ce permite îndeplinirea eficientă a misiunii şi menţinerea securităţii aprovizionării cu energie.