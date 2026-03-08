Trei partide (Fidesz, Mişcarea Patria Noastră şi Partidul TISZA) au desemnat candidaţi în toate cele 106 circumscripţii electorale.

Budapesta, 8 martie 2026, duminică (MTI) - A expirat termenul-limită pentru depunerea candidaturilor în circumscripţiile uninominale, precum şi pentru înregistrarea listelor naţionale. În cele 106 circumscripţii uninominale au fost înregistraţi 872 de candidaţi, a transmis sâmbătă seara Biroul Electoral Naţional (BEN) agenţiei MTI.

Instituţia a precizat că înregistrarea candidaţilor uninominali a fost realizată de comisiile electorale ale circumscripţiilor uninominale pentru alegerile parlamentare, condiţia fiind depunerea a cel puţin 500 de semnături de susţinere valabile. În cele 106 circumscripţii uninominale au fost înregistraţi 872 de candidaţi, dintre care 660 au fost deja validaţi până sâmbătă de către comisiile electorale.

BEN a atras atenţia că birourile electorale care funcţionează pe lângă aceste comisii vor verifica, în termen de patru zile, semnăturile depuse, iar pe baza acestor verificări comisiile competente vor decide asupra înregistrării candidaţilor. Potrivit instituţiei, la nivel naţional există 91 de candidaţi anunţaţi în termenul legal, în cazul cărora decizia privind înregistrarea va fi adoptată cel târziu marţi.

În comunicat se arată, de asemenea, că acele organizaţii pot depune listă naţională, care au desemnat candidaţi în cel puţin 71 de circumscripţii uninominale, în capitală şi în cel puţin 14 judeţe. Înregistrarea listelor naţionale a fost decisă de Comisia Electorală Naţională, iar după expirarea termenului-limită ordinea listelor pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorţi.

Potrivit acestei proceduri, listele de partid înregistrate vor apărea pe buletinele de vot în următoarea ordine: Partidul Câinelui cu Două Cozi, Comunitatea Tea Party, Partidul TISZA, Mişcarea Patria Noastră, Coaliţia Democratică, Partidul Solidatităţii – Partidul Muncitoresc Ungar, precum şi alianţa Fidesz – Partidul Creştin-Democrat. Dintre acestea, formaţiunea Comunitatea Tea Party nu va apărea pe buletinele de vot, deoarece până la urmă nu a îndeplinit condiţiile legale pentru depunerea unei liste naţionale, însă, potrivit cadrului legislativ în vigoare, a participat totuşi la tragerea la sorţi.

Potrivit statisticii doar trei partide (Fidesz – KDNP, Mişcarea Patria Noastră şi Partidul TISZA) au desemnat candidaţi în toate cele 106 circumscripţii electorale.

BEN a mai precizat că la alegerile parlamentare şi minorităţile naţionale pot depune liste naţionale, termenul-limită pentru aceasta expirând, de asemenea, sâmbătă la ora 16:00. În total, 12 minorităţi (printre care şi cea românească) au depus liste naţionale, în timp ce, dintre cele 13 minorităţi recunoscute oficial, minoritatea sârbă nu a depus listă. Potrivit instituţiei, minorităţile pot obţine un mandat preferenţial în parlament dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; în caz contrar, acestea pot trimite un purtător de cuvânt în Parlament.