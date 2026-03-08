Robert Fico: Slovacia este pregătită să blocheze împrumutul militar destinat Ucrainei, dacă va fi necesar

Bratislava, 8 martie 2026, duminică (MTI) - Dacă va fi necesar, Slovacia este pregătită să preia ştafeta de la Ungaria, şi să blocheze împrumutul militar destinat Ucrainei - a declarat premierul slovac Robert Fico într-o înregistrare video publicată duminică pe contul său de pe o reţea socială. El a adăugat că îşi va prezenta această poziţie şi preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la întâlnirea programată marţi la Paris.

Premierul slovac a anunţat că, în cadrul întrevederii cu preşedinta Comisiei Europene, va prezenta poziţia Bratislavei în legătură cu tranzitul de petrol prin Ucraina şi va solicita din nou, ca executivul european să îl determine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenszkij să permită investigarea locului unde ar fi fost avariată conducta de petrol Drujba.

În acest context, Fico a subliniat că informaţiile disponibile şi imaginile prin satelit ar indica faptul că conducta nu a suferit avarii. Cu toate acestea, el a afirmat că nu are îndoieli, că ucrainienii ar fi capabili să distrugă infrastructura respectivă.

„Tranzitul de petrol prin Ucraina este vital pentru noi. Totuşi, este evident că preşedintele ucrainean nu intenţionează să îl permită în continuare, ceea ce ar însemna pierderi semnificative pentru noi, atât în ceea ce priveşte preţul petrolului, cât şi taxa de tranzit”, a declarat Robert Fico. El a precizat că rafinăria Slovnaft din Bratislava utilizează în prezent petrol din rezervele strategice ale statului, în cadrul stării de urgenţă declarate în sectorul petrolier.

„Marţi dimineaţă mă voi întâlni la Paris cu preşedinta Comisiei Europene şi îi voi adresa o întrebare simplă: până când va continua Comisia Europeană să reprezinte interesele Ucrainei, stat non-membru al Uniunii Europene, în detrimentul intereselor naţionale vitale ale Slovaciei şi Ungariei, care sunt state membre ale UE?”, a declarat premierul slovac în mesajul video.

El a subliniat că principalul mesaj pe care îl va transmite la întâlnirea de la Paris este că Slovacia este pregătită, dacă va fi necesar, să „preia ştafeta” de la Ungaria în ceea ce priveşte veto-ul asupra împrumutului militar destinat Ucrainei.

„Deocamdată, împrumutul militar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei este blocat. Nu sunt însă naiv. Preşedintele ucrainean vorbeşte acum despre reluarea tranzitului de petrol peste o lună, adică după alegerile din Ungaria, unde speră într-o victorie a opoziţiei. După aceea nu va mai exista nicio şansă pentru petrolul din est, dacă nu va exista cineva care să preia ştafeta Ungariei”, a afirmat Fico.

El a subliniat că veto-ul asupra „acestui uriaş cadou militar” destinat Ucrainei reprezintă un instrument legitim pentru a determina reluarea tranzitului de petrol.

Potrivit premierului slovac, preşedintele ucrainean încearcă în mod constant să aducă prejudicii Slovaciei şi Ungariei, considerând că astfel ar putea determina schimbarea poziţiei lor favorabile păcii într-una favorabilă continuării războiului. Robert Fico a afirmat însă că preşedintele ucrainean se înşală în această privinţă.