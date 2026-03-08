Gergely Gulyás: viaţa lui János Esterházy este un exemplu de susţinere a valorilor creştine europene

Budapesta, 8 martie 2026, duminică (MTI) - Viaţa lui János Esterházy este un exemplu de curaj şi perseverenţă în susţinerea valorilor creştine europene, a declarat ministrul din fruntea Cancelariei Primului Ministru, Gergely Gulyás, duminică, în parlamentul ungar, în cadrul unei ceremonii comemorative şi al unei gale de decernare de premii dedicate politicianului martir din Slovacia.

El a subliniat că parcursul pământesc al lui János Esterházy, care a durat doar 56 de ani, l-a ridicat în rândul celor mai mari personalităţi maghiare ale secolului al XX-lea.

Potrivit lui Gergely Gulyás, una dintre legile fundamentale ale creştinismului este aceea că martiriul reprezintă una dintre cele mai mari, mai altruiste şi mai valoroase forme de acţiune. Pentru ca un om, care rămâne până la capăt pe calea adevărului, să îşi sacrifice viaţa pentru convingerile sale şi pentru alţii este nevoie de o credinţă extraordinară, a subliniat el.

Ministrul a arătat că, după primul război mondial, a rămâne maghiar în teritoriile desprinse de Ungaria, a lupta pentru drepturile comunităţii maghiare în statele succesoare, a vota singur împotriva deportării evreilor în parlamentul slovac, a salva ulterior sute de persoane persecutate pe propriile domenii şi, în cele din urmă, a suporta fără a-şi pierde credinţa 12 ani de muncă forţată şi detenţie în regimul comunist au fost posibile doar datorită unei convingeri de nezdruncinat şi credinţei creştine.

Gergely Gulyás a afirmat că exemple ale interdependenţei popoarelor din Europa Centrală pot fi observate zilnic de-a lungul fostei Cortine de Fier, într-o Europă divizată astăzi şi din perspectiva valorilor societale. În acest context, el a apreciat că este regretabil faptul că reabilitarea lui János Esterházy nu a avut loc nici până în prezent.

„Faptul că reabilitarea lui Esterházy întârzie nu reprezintă o pată asupra memoriei contelui care şi-a sacrificat viaţa, ci o pată pe onoarea statelor ceh şi slovac”, a declarat el.

Ministrul a adăugat că această situaţie este agravată de faptul că prevederile decretelor Beneš referitoare la minorităţi nu au fost eliminate din legislaţia Cehiei şi a Slovaciei. Potrivit lui Gergely Gulyás, acest lucru înseamnă că discriminarea pe criterii etnice continuă să existe în legislaţia a două state membre ale Uniunii Europene.