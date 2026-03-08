Balázs Orbán: cererile Ucrainei sunt contrare intereselor Ungariei

Budapesta, 8 martie 2026, duminică (MTI) - Cererile Ucrainei sunt contrare intereselor Ungariei, a declarat directorul politic al prim-ministrului ungar, Balázs Orbán, la postul naţional de radio Kossuth. Oficialul a afirmat că prim-ministrul Viktor Orbán şi guvernul naţional pe care îl conduce au precizat în repetate rânduri că nu sunt dispuşi să sprijine măsuri care nu servesc intereselor Ungariei.

Politicianul a explicat că Ucraina doreşte ca toate statele europene să sprijine războiul, contribuind cu fonduri, armament, iar ulterior chiar cu militari la efortul de război al Kievului. Totodată, Ucraina solicită admiterea sa în Uniunea Europeană şi urmăreşte ca toate statele europene să renunţe la energia rusească ieftină.

Potrivit lui Balázs Orbán, implicarea Ungariei în război ar reprezenta un risc direct de securitate, iar aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar transforma această ameninţare într-una permanentă, în timp ce resursele financiare ale ungurilor ar ajunge în Ucraina. În plus, eliminarea energiei ruseşti ieftine, în contextul crizei energetice generate de situaţia din Orientul Mijlociu, ar duce la creşterea accentuată a preţurilor la combustibili în Ungaria şi ar face imposibilă menţinerea programului de reducere a costurilor utilităţilor pentru populaţie, a subliniat Balázs Orbán.

Directorul politic a mai afirmat că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenszkij, ar dori instalarea la Budapesta a unui guvern care să pună în aplicare cererile Kievului. Potrivit lui Balázs Orbán, liderul opoziţiei ungare, Péter Magyar, ar reprezenta această alternativă, iar preşedintele ucrainean ar încerca, prin şantaj, să determine o schimbare de poziţie din partea Ungariei.

Politicianul a declarat că nu se aşteaptă la sprijin din partea Bruxellesului în această dispută, deoarece instituţiile europene se situează de partea Ucrainei şi îl susţin pe liderul opoziţiei ungare. Potrivit acestuia, conducerea instituţiilor de la Bruxelles urmăreşte ca toate statele europene să sprijine războiul, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană şi renunţarea la energia rusească ieftină. El a adăugat că a fost deja adoptat un act normativ privind oprirea livrărilor de gaze naturale, iar la 15 aprilie ar urma să fie prezentată o propunere similară referitoare la petrolul rusesc.

Balázs Orbán a subliniat că Ungaria nu este singură şi că are aliaţi. Potrivit acestuia, blocada petrolieră afectează nu doar Ungaria, ci şi Slovacia, iar preţurile regionale ale carburanţilor sunt relevante pentru toate statele din regiune. El a menţionat, de asemenea, că formaţiunile politice reunite în grupul „Patrioţilor”, care includ unele dintre cele mai populare partide din Europa Occidentală, şi-au exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán.

Politicianul a declarat că Viktor Orbán beneficiază de sprijinul necesar din partea societăţii ungare şi că, dacă acest sprijin va fi reconfirmat la 12 aprilie, Ungaria va putea rămâne în afara războiului şi va putea împiedica aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. În acelaşi timp, Ungaria dispune de instrumente pentru a determina Ucraina să îşi reconsidere poziţia şi să permită economiei ungare accesul la energia rusească ieftină, esenţială pentru funcţionarea acesteia.

Printre aceste instrumente, Balázs Orbán a menţionat blocarea de către Ungaria a unor decizii importante pentru Ucraina în cadrul Uniunii Europene. El a precizat că guvernul nu este mulţumit că trebuie să recurgă la astfel de măsuri, însă nu are de ales atât timp cât preşedintele Zelenszkij nu îşi schimbă poziţia.

Balázs Orbán a subliniat că prin aceste măsuri guvernul nu doreşte să pună într-o situaţie dificilă populaţia ucraineană şi cu atât mai puţin comunitatea maghiară din Transcarpatia. El şi-a exprimat speranţa că preşedintele ucrainean va reveni asupra poziţiei sale, însă a apreciat că este posibil ca disputa să continue până la alegeri. Potrivit acestuia, dacă cetăţenii ungari vor decide să susţină interesele Ungariei şi să nu accepte cererile lui Zelenszkij, acesta va fi nevoit să facă concesii.

Referindu-se la cazul în care Gărda Financiară (NAV) a interceptat două vehicule blindate care transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro şi 9 kilograme de aur către Ucraina, Balázs Orbán a afirmat că un astfel de flux de bani este „cel puţin extrem de neobişnuit”.

El a precizat că, doar de la începutul anului, în Ungaria a intrat valută şi aur în valoare estimată la aproximativ 0,5-1% din produsul intern brut al ţării. Potrivit acestuia, rămâne de stabilit dacă aceste valori au părăsit ulterior ţara, cine şi către cine le-a trimis, în interesul cui a fost transportată suma şi dacă există vreo legătură cu ceea ce el a numit „mafia de război ucraineană” sau cu persoane din Ungaria. Balázs Orbán a subliniat că intervenţia autorităţilor a fost justificată şi că trebuie investigat cazul.

În legătură cu ameninţările îndreptate împotriva lui Viktor Orbán, a unor sportivi maghiari sau a directorul Centrului Antiterorist, Balázs Orbán a declarat că autorităţile şi guvernul nu trebuie să se teamă, ci să îşi îndeplinească atribuţiile şi să asigure, cu calm şi fermitate, pacea şi securitatea Ungariei. El a subliniat că autorităţile trebuie să fie pregătite pentru a contracara astfel de ameninţări.

Potrivit acestuia, în trecut ucrainenii ar fi comis acte de sabotaj împotriva unor infrastructuri energetice, iar gazoductul Nord Stream a fost, de asemenea, aruncat în aer de aceştia, motiv pentru care guvernul ungar a consolidat protecţia unor astfel de instalaţii.

Balázs Orbán a subliniat că fiecare cetăţean ungar care are nevoie de ajutor şi protecţie poate conta pe guvernul Ungariei. El a dat ca exemplu faptul că, în cursul acestei săptămâni, doi prizonieri de război cu dublă cetăţenie (maghiară şi ucraineană), mobilizaţi forţat şi capturaţi ulterior de armata rusă, au fost aduşi înapoi în Ungaria.