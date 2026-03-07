Viktor Orbán: vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria

Debrecen, 7 martie 2026, sâmbătă (MTI) - Dorim să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria, a declarat sâmbătă prim-ministrul Viktor Orbán.

În cadrul unui miting împotriva războiului organizat la Debrecen, premierul a fost întrebat despre un transport de bani ucrainean oprit pe teritoriul Ungariei. Viktor Orbán a declarat că deocamdată şi autorităţile ungare au doar întrebări în legătură cu acest caz, întrucât nu este clar nici dacă banii „erau transportaţi undeva” sau „erau aduşi aici”.

„Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria”, a subliniat premierul. Potrivit acestuia, situaţia este una suspectă. El a adăugat că maghiarii au, în general, o opinie clară despre fiecare dintre popoarele vecine şi a sugerat că îşi poate imagina ce cred aceştia despre ucraineni.

În acest context, Viktor Orbán a afirmat că în Ungaria există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcţionează şi se dezvoltă fără dificultăţi financiare. De asemenea, potrivit premierului, există numeroşi jurnalişti şi persoane publice care exprimă poziţii pro-ucrainene.

„Cred că proporţia acestor voci este mai mare decât susţinerea existentă în societate. Am suspiciunea că numeroasele voci pro-ucrainene din Ungaria sunt doar parţial sincere şi venite din convingere, iar cealaltă parte a acestor voci vine din buzunar. Vreau să ştiu cum ajung acei bani în acele buzunare. Deocamdată avem doar întrebări, dar vom căuta şi vom găsi răspunsul la fiecare dintre ele”, a declarat Viktor Orbán.

Totodată, premierul a afirmat că ucrainenii trebuie să înţeleagă că „nu pot să ne considere naivi”. El a adăugat că nu este acceptabil ca Ungaria să fie supusă unui blocaj petrolier, iar autorităţile de la Budapesta să rămână pasive.