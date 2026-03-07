Péter Szijjártó: ucrainenii au aruncat în aer Nord Stream, şi au încercat să arunce în aer şi TurkStream

Budapesta, 7 martie 2026, sâmbătă (MTI) - În cazul blocadei petroliere, Ungaria se confruntă cu aceiaşi ucraineni, care anterior au aruncat în aer conducta de gaze naturale Nord Stream, şi au încercat să arunce în aer şi TurkStream, a declarat vineri, la Szigetszentmiklós, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, în cadrul unui forum cetăţenesc.

Ministrul a afirmat că Ungaria cumpără petrol şi gaze naturale din Rusia din două motive foarte simple: pe de o parte, pentru că sursa este fiabilă, iar pe de altă parte, pentru că este mai ieftină. „Deocamdată nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să înlocuim o sursă ieftină şi fiabilă cu una mai scumpă şi mai puţin fiabilă”, a spus el. „Nu dorim să achiziţionăm resurse energetice la un preţ mai ridicat şi în condiţii mai puţin sigure, deoarece, în acest caz, programul guvernamental destinat populaţiei de reducere a costurilor utilităţilor nu ar mai fi sustenabil”, a adăugat ministrul.

El a salutat totodată faptul că, în timpul vizitei sale la Moscova din această săptămână, preşedintele rus Vladimir Putin l-a asigurat că volumele de petrol şi gaze naturale contractate vor continua să fie livrate la preţurile stabilite.

Referindu-se la blocada conductei petroliere Drujba, Péter Szijjártó a vorbit despre o „acţiune bine coordonată şi despre un şantaj politic” din partea „axei Kiev-Bruxelles-Berlin”, al cărei obiectiv principal ar fi determinarea guvernului ungar să îşi modifice poziţia faţă de Ucraina, precum şi sprijinirea Partidului Tisza înaintea alegerilor.

Ministrul a afirmat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi conştient de faptul că rezultatul alegerilor din 12 aprilie este crucială nu doar pentru Ungaria, ci şi pentru Ucraina. Potrivit lui Péter Szijjártó, dacă actualul guvern naţional, suveranist, rămâne la putere, Ungaria nu va intra în război, Ucraina nu va primi banii contribuabililor maghiari, şi nu va deveni membră a Uniunii Europene.

„Din perspectiva Ucrainei, este complet logic sprijinirea accederii la guvernare a Partidului Tisza, iar acest obiectiv coincide în totalitate şi cu obiectivele Bruxellesului şi Berlinului”, a apreciat el.

„La Berlin şi la Bruxelles voinţa coincide în totalitate cu voinţa de la Kiev, iar astfel s-a format o axă care încearcă să ne elimine, de exemplu prin blocarea livrărilor de petrol prin Ucraina. Ce ar rezulta din aceasta? O criză serioasă de aprovizionare, cozi la benzinării şi, eventual, un preţ al benzinei de o mie de forinţi (aprox. 2,5 €), ceea ce – potrivit analiştilor – foarte rar este în avantajul guvernului”, a subliniat ministrul.

În final, Péter Szijjártó a avertizat că cei care menţin în prezent Ungaria sub o blocadă petrolieră sunt aceiaşi care au aruncat în aer conducta de gaze naturale Nord Stream. „Preşedintele rus mi-a spus miercuri, că au detectat pregătirile ucrainenilor pentru aruncarea în aer a conductei TurkStream. El a adăugat însă că pericolul a fost înlăturat şi m-a asigurat că situaţia este sub control”, a afirmat ministrul.

„Spun acest lucru pentru a sublinia că atunci când premierul întăreşte protecţiea infrastructurii energetice, nu o face în glumă, ci pentru că ne confruntăm cu actori care au aruncat în aer Nord Stream şi au încercat să pregătească acelaşi lucru şi în cazul TurkStream”, a mai declarat Péter Szijjártó.