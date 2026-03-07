Orbán Viktor: preşedintele Zelenski să înceteze ameninţările şi şantajul, că la maghiari nu funcţionează asemenea metode

Budapesta, 7 martie 2026, sâmbătă (MTI) - "Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode", a transmis sâmbătă premierul ungar Orbán Viktor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, care însoţeşte un material video.

În înregistrare este citat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care afirmă că „Uniunea Europeană nu va bloca cele 90 de miliarde sau prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că soldaţii ucraineni vor putea fi dotaţi cu arme. În caz contrar, le vom da băieţilor din forţele noastre armate adresa celui care se opune, pentru a-l suna şi a vorbi cu el pe limba lor”.

Reacţionând la aceste declaraţii, Orbán Viktor a afirmat: „Domnule preşedinte, am primit mesajul dumneavoastră. M-aţi ameninţat cu soldaţii pe mine şi, prin mine, întreaga Ungarie”.

„Domnule preşedinte, acest lucru nu funcţionează. Opriţi-vă! Aici este Ungaria. Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida”, a declarat şeful guvernului.

Premierul a subliniat că „aseară maghiarii au transmis că nu doresc un guvern pro-ucrainean şi nu doresc un prim-ministru pro-ucrainean în Ungaria”.

„Pacea este de preferat. Renunţaţi la şantaj şi la ameninţări. Opriţi blocada petrolieră şi permiteţi tranzitul petrolului destinat Ungariei. Iar în locul ameninţărilor şi şantajului, acordaţi maghiarilor respectul care li se cuvine”, şi-a încheiat mesajul video premierul ungar.